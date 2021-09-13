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Об авиакатастрофе и смерти командира самолёта L-410 Владимира Черненко жена узнала из новостей: Вдова не может найти тело умершего мужа

12:24:339/13/2021,Дарья КостинаФото: Стоп-кадр с видео
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Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» удалось выяснить, что сейчас находятся тела четырёх погибших при крушении самолёта L-410 .

Погибли четыре человека
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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12 сентября поздно вечером в Иркутской области упал пассажирский самолёт L-140 с 14 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. В результате крушения 4 человека погибли, 11 госпитализированы. Самолёт летел из Иркутска.

О падении воздушного судна сообщила одна из пассажирок: женщина позвонила в службу «112». Изначально, самолёт нашла "скорая", затем на место трагедии прибыли спасатели. Началась спасательная операция: несколько человек оказались зажаты в самолёте, другие — серьезно травмированы. Только 3 человека смогли самостоятельно покинуть место авиакатастрофы. Чуть позже на место крушения прибыл и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чтобы лично координировать работу спецслужб. Тогда появились и предположительные версии: отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях.

12 пострадавших были доставлены в больницу поселка Магистральный Казачинско-Ленинского района. По сообщению регионального правительства, трое пострадавших во время крушения находятся в реанимации. Сегодня, 13 сентября, троих пассажиров самолёта L-410 санавиацией доставили в Иркутск.

Между тем, вдова командира воздушного судна Владимира Черненко — Олеся, 13 сентября в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сообщила, что до сих пор не знает, где тело ее мужа. Женщина поделилась, что авиакомпания, где работал муж, ей не отвечает. О смерти мужа она узнала из новостей.

— Я живу в другом регионе, звонила в авиакомпанию, но сказали позже перезвонят. Никто не спешит со мной и с родителями связаться. Узнала в новостях и позвонила на телефон мужу, ответили, что это больница, что он умер, - рассказывает супруга погибшего пилота Олеся.

Журналистам «Курьер. Среда. Бердск» удалось выяснить, что тела четырёх погибших при крушении самолёта L-410 находятся в больнице посёлка Магистральный.

По факту крушения самолёта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»). Ну а что рассказывают сами пилота о легком двухмоторном и надёжном L-410? В беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 13 сентября, командир воздушного судна Алексей Трушин рассказал немного о самолёте L-410.

— L-410 - проверенный временем лёгкий двухмоторный самолет. Он надёжен, прост в управлении и неприхотлив в эксплуатации, благодаря чему широко используется в качестве учебной машины в лётных училищах для подготовки курсантов, — делится командир воздушного судна.

Пилот Алексей Трушин также высказался и о действиях экипажа L-410. Командир считает, что пока говорить о виновных рано: нет полной информации о трагедии.

— Что касается действий экипажа - комментировать их на данном этапе крайне непрофессионально, так как нет никаких данных о произошедшем. Все всегда зависит от обстоятельств и причин, которые привели к грубой посадке вне аэродрома. А это очень важно. В зависимости от причин и обстоятельств, пилоты могут быть как героями, так и главными виновниками. История знает каждый из этих сценариев. Поэтому рассуждения о правильности действий экипажа в отсутствие объективных данных - не более, чем спекуляции, — рассказал в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" пилот Алексей Трушин.

Отметим, что семьям четверых погибших выплатят по 1 млн рублей. Родные 12 пострадавших получат по 500, 250 и 100 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью.

15 сентября объявлено днём траура по погибшим пассажирам самолёта L-410 в Иркутской области.

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