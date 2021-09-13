Названы сроки окончания бесплатной газификации в дома жителей Бердска в 2021 году

Прием заявок на догазификацию в Бердске продлен до конца сентября. Об этом заявил заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Напомним, что сообщалось, как ПАО "Газпром" до конца 2025 года направит 2,3 млрд рублей на проведение работ по газификации в Новосибирской области. Таким образом, планируется увеличить поставки газа в Новосибирском, Тогучинском и Чановском районах, а также в городах Барабинск, Бердск и Новосибирск.
Как упомянул вице-мэр, 10 сентября, в Бердске насчитывается 4161 домовладение, нуждающееся в догазификации. В настоящее время производится сбор заявок. Пока насчитывается 1025 обращений.
- Газ не придет совсем, если не будет заявки. Придите в УКС и подайте заявку,- произнес Владимир Захаров.
Также заместитель мэра перечислил список документов, которые должны быть "на руках" у каждого бердчанина перед подачей заявления на догазификацию.
- копия паспорта с пропиской;
- копия документов, подтверждающих право на дом;
- дом должен состоять на кадастровом учете даже при условии, что это дачное строение;
- копия документов права собственности на земельный участок;
- план местности с указанием местоположения дома на карте (карты 2ГИС, Яндекс-карты и т.д.)
Отметим, что по словам Захарова, теоретически любой район Бердска готов иметь газ, так как сети достаточно разветвленные.
К слову, подвод газа для граждан является бесплатным, но только до границ земельного участка и домов.
Если у горожан остались вопросы по догазификации, их можно задать по телефонам: 8-383-41-2-77-07; 8-91-3768-84-84.