"В лесу за "Морковкой": Стали известны новые подробности надругательства над 7-летними мальчиками педофилом в Искитиме

Искитимская межрайонная прокуратура взяла на контроль дело о мужчине, совершившего надругание над несовершеннолетними в Искитиме.
Напомним, что инцидент произошел средь бела дня 12 сентября. Педофил остановил детей 7-ми и 12 лет, заманив их в кусты. Старшему мальчику удалось сбежать, оставив товарищей в опасности. Юноша забежал в магазин и дрожащим голосом сообщил обо всем продавцу. Приехавшие на место правоохранители внимательно выслушали ребенка и занялись работой.
Как сообщили сегодня, 13 сентября в прокуратуре, мужчина, досаждавший маленьким мальчикам, задержан. Событие описанное детьми произошло в лесополосе, расположенной за магазином "Морковка" Искитима.
Прокуратура взяла на контроль результаты возбужденного сотрудниками следственного отдела следственного управления регионального СКР уголовного дела по ст. 132 УК РФ.
- Прокуратура проверит исполнение учреждениями системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в прокуратуре.
Отметим, что согласно закону по статье 132, данные противоправные деяния наказываются заключением под стражу вплоть до двадцати лет лишения свободы, однако обстоятельства произошедшего и нанесенный вред несовершеннолетним еще только предстоит выяснить.