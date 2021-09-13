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"Они его убивали": Толпа подростков жестоко запинала школьника в Новосибирске

2:44:349/13/2021,Валерия НипомнящаяФото: yandex.ru
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За пострадавшего вступился 17-летний подросток, который сам в итоге пострадал.

Инцидент случился 10 сентября возле дома по ул. Толбухина 25/1

В Новосибирске на улице Толбухина толпа парней жестоко избила школьника. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители, ставшие очевидцами происшествия.

Горожанка рассказала в группе «МЖК Восточный. Плющихинский» об инциденте, который случился 10 сентября возле дома 25/1. По ее словам, произошла жестокая драка.

- Группа из пяти человек избивала мальчика, на вид ему 12-14 лет. Все происходило днем, было примерно 13:40. Толпой били ребенка ногами, пинали в 10 ног, а он корчился на земле. Если бы мама с сестрой не вмешались, они бы точно его убили. Один пинок в висок, и нет человека, - поделилась жительница Новосибирска.

Позже подъехали на машине ее мама с сестрой и разогнали толпу. Ребенок еле встал. Он выразил благодарность избавившим его от мучителей и ушел.

- До сих пор в себя не можем прийти. Сколько жестокости! Мама рассказывает и плачет. Это просто ужас! - делится женщина.

Горожанка надеется, что ее пост увидят родные избитого мальчика. Ведь, возможно, он не рассказал им о случившемся. А еще лучше, если дракой заинтересуются правоохранительные органы.

Позже в комментариях к обсуждению в группе в Контакте присоединилась еще одна жительница Новосибирска. Она рассказала, что 17-летний подросток заступился за пострадавшего школьника и в итоге пострадал сам.

- У парня фингал под глазом с одной стороны, опухшая скула с другой, рассечена губа. Рассказывает - шел с улицы Доватора, видит - человек семь лет 14-16 зажали пацаненка в круг и толкают его от одного к другому. Решил вступиться. Завязалась драка. Кого-то успел ударить, потом завалили и пинали все. Проезжала мимо женщина с девушкой в машине, остановились, разогнали. Большое спасибо за неравнодушие. Примерно через час выходит из подъезда - эта толпа стоит на крыльце. Он пошел - они за ним. Он бежать - догнали у магазина и начали опять запинывать. Вступился какой то мужчина. У мальчишки шок - говорит, вот так и заступайся. в В ребенке пошатнули веру делать добрые дела, - говорит горожанка.

Сибирячка рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что они написали заявление в 5 отдел полиции, который находится на проспекте Дзержинского.

- Отнеслись, мягко говоря, прохладно. Направление на экспертизу не дали, хотя просила. Ответ - будет направлено участковому, он решит. Сидим в травме - буду просить справку о повреждениях и обратно в отдел полиции, чтобы эту справку прикрепили, - написала она.

Заступившийся парень уточнил, что пострадавший мальчик учится с ним в одной школе №197, но он на несколько лет младше. Нападавшие же не из их школы. Также откликнулись и другие ребята, которых обижала эта компания.

Мы будем следить за развитием событий и сообщать читателям актуальную информацию.

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От редакции

Откуда такая жестокость?

Аноним, 13 сентября 2021 7:59:34
Из семьи,где мвма с папой разговаривают на матпх и не выпускают телефоны из рук,вместе с сигаретой и бутылкой пойла,им не до детей
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