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Обновленный и полный список погибших и пострадавших в крушении самолёта L-410 в Иркутской области

2:29:169/13/2021,Дарья КостинаФото: Страница Владимира Черненко в соцсетях
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Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места крушения самолёта L-410. На кадрах видно, что от лайнера осталась груда металла: повреждены двигатели, сломаны деревья... Из искореженного самолёта вытащили больше 10 человек, только трое пассажиров самолёта смогли самостоятельно покинуть место катастрофы.

Вдова Владимира Черненко (на фото) — командира воздушного судна из новостей узнала о гибели мужа
Вдова Владимира Черненко (на фото) — командира воздушного судна из новостей узнала о гибели мужа

Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места крушения самолёта L-410. На кадрах видно, что от лайнера осталась груда металла: повреждены двигатели, сломаны деревья... Из искореженного самолёта вытащили больше 10 человек, только трое пассажиров самолёта смогли самостоятельно покинуть место катастрофы. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал: вечером 12 сентября в Иркутской области рухнул самолёт с 14 пассажирами и 2 членами экипажа. В результате крушения самолёта, погибли четыре человека. В их числе – пилот лайнера Владимир Черненко.

Вдова пилота почти сутки находилась в неведении, где тело ее мужа. Журналистам «Курьер. Среда. Бердск», 13 сентября удалось выяснить, что сейчас тела погибших при крушении находятся в морге при больнице в посёлке Магистральный.


Позже был опубликован весь список погибших и пострадавших при крушении самолёта.

Погибли:
Владимир Черненко (командир судна)
Александр Андреев
Татьяна Попович
Виталий Гужва

Список пострадавших:
Николай Махнутин (пилот)
Ольга Семёнова
Александр Широков
Вадим Кононов
Илона Бужинская
Анастасия Слесарева
Антон Кудына
Вадим Карнаухов
Владимир Тараканов
Ольга Сафонова
Людмила Кокшарова
Елена Полулях

13 сентября на месте катастрофы обнаружили чёрный ящик L-410. Кроме этого, информация, что лайнер горел не подтвердилась — в прокураторе региона сообщили, следов пожара нет, однако самолёт полностью разрушен. Между тем, Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. А Ространснадзор проверит авиакомпанию, которой принадлежал рухнувший L-410.

Губернатор Иркутской области объявил траур по погибшим 15 сентября.

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Найдёт ли Роспотребнадзор наращения в эксплуатации самолёта L-410

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