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13.09
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Стала известна причина смерти скульптора Игоря Самарина, тело которого нашли в отеле

2:06:449/13/2021Фото: Pexels
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Предварительную причину смерти озвучили правоохранители.

Из номера отеля изъяли нож

О том, что скульптор Игорь Самарин покончил жизнь самоубийством, сообщили СМИ в правоохранительных органах.

-Все произошло в одном из номеров на седьмом этаже. Дверь была закрыта изнутри. Из номера полиция изъяла нож и телефон, — знает собеседник редакции "Тайга.Инфо".

Также были изъяты записи видеонаблюдения из коридора этажа.

О трагической новости сообщила родная сестра скульптора в социальных сетях.

— Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю. Мне позвонила мама и сообщила, что заведено уголовное дело по факту убийства. Для меня это шок, для матери это сумасшедший шок, — рассказала сестра погибшего Анастасия Самарина.

На данный момент ведется расследование по делу убийства.

Напомним, Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой. Он активно сотрудничал с федерацией греко-римской борьбы, готовил призы для победителей соревнований. Он был не просто известным скульптором, он был общественно значимым человеком

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