Стала известна причина смерти скульптора Игоря Самарина, тело которого нашли в отеле

О том, что скульптор Игорь Самарин покончил жизнь самоубийством, сообщили СМИ в правоохранительных органах.
-Все произошло в одном из номеров на седьмом этаже. Дверь была закрыта изнутри. Из номера полиция изъяла нож и телефон, — знает собеседник редакции "Тайга.Инфо".
Также были изъяты записи видеонаблюдения из коридора этажа.
О трагической новости сообщила родная сестра скульптора в социальных сетях.
— Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю. Мне позвонила мама и сообщила, что заведено уголовное дело по факту убийства. Для меня это шок, для матери это сумасшедший шок, — рассказала сестра погибшего Анастасия Самарина.
На данный момент ведется расследование по делу убийства.
Напомним, Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой. Он активно сотрудничал с федерацией греко-римской борьбы, готовил призы для победителей соревнований. Он был не просто известным скульптором, он был общественно значимым человеком