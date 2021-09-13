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13.09
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Истинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября

2:47:369/13/2021Фото: Pexels
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Данные предоставил оперативный штаб.

Статистика коронавируса по Бердску
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На сегодняшний день, 13 сентября, в Бердске под медицинским наблюдением находятся 333 жителя. За последние сутки взято 140 тестов на выявление коронавируса. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2256 человек.

На сегодняшний день выявлено еще 5 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2405 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, чтобы обезопасить себя и своих близких от вируса, с января в России идет активная вакцинация. Вы можете обратиться в любой удобный для вас пункт вакцинации и сделать себе прививку совершенно бесплатно.

Также отметим, что многие специалисты рекомендуют сделать прививку и от гриппа, чтобы точно не заболеть этой осенью.

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