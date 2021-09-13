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Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников

2:40:559/13/2021Фото: Pexels
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Тепло придет в дома горожан уже совсем скоро.

В детских садах и школах предположительно 15 сентября подадут отопление

13 сентября, на совещании региональные власти затронул тему отопления. Андрей Травников предположил дату подключения к теплу социальных объектов.

Он отметил, что на этой неделе по прогнозу продолжится холодная погода. А 15 сентября - условная дата. Также глава региона попросил ускорить прием решений по подключению соц.объектов к отоплению, чтобы там не допустить роста заболеваемости среди детских коллективов.
Травников напомнил, что школы и детские сады принимают решение о подключении самостоятельно.

А вот начало глобального отопительного сезона связано исключительно с погодными условиями. Как правило, он начинается, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха на улице не превышает +8 градусов. Массовый разворот системы отопления обычно занимает до двух недель.

Напомним, что пока среднесуточная температура в городе не опускалась до таких значений. Например, 12 сентября показатель составил +10 градусов. 13 и 14 сентября, по данным сервиса Gismeteo, будет +9.

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новосибирскрегионначало отопительного сезонасоциальные учрежденияАндрей Травников
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