Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников

13 сентября, на совещании региональные власти затронул тему отопления. Андрей Травников предположил дату подключения к теплу социальных объектов.
Он отметил, что на этой неделе по прогнозу продолжится холодная погода. А 15 сентября - условная дата. Также глава региона попросил ускорить прием решений по подключению соц.объектов к отоплению, чтобы там не допустить роста заболеваемости среди детских коллективов.
Травников напомнил, что школы и детские сады принимают решение о подключении самостоятельно.
А вот начало глобального отопительного сезона связано исключительно с погодными условиями. Как правило, он начинается, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха на улице не превышает +8 градусов. Массовый разворот системы отопления обычно занимает до двух недель.
Напомним, что пока среднесуточная температура в городе не опускалась до таких значений. Например, 12 сентября показатель составил +10 градусов. 13 и 14 сентября, по данным сервиса Gismeteo, будет +9.