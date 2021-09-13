Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мать 11-месячного больного ребенка три часа не могла дозвониться до детской поликлиники ЦГБ Бердска

4:51:369/13/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

По словам бердчанки, в ее квартире на Северном микрорайоне без объяснений отключили и горячую воду. Дети находятся в еще большем риске для ухудшения здоровья.

Девушка так и не смогла дозвониться в больницу

Три часа не могла дозвониться до детского поликлинического отделения жительница Северного микрорайона Ольга.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Ольга, ее дети - 11 месяцев и 6 лет, простыли. Женщина решила посетить доктора и позвонила по телефону: 5-56-01, чтобы уточнить график работы специалиста, однако дозвониться так и не смогла.

- С 8 утра звоню. Сначала было постоянно "занято", но в 12 часов позвонила и в трубке послушалось "дождитесь ответа оператора". Потом говорили, что время ожидания ответа составляет больше 10 минут. Я ждала, ждала, а потом просто само взялось и сбросилось,- поделилась своими переживаниями Ольга 13 сентября.

Также по словам девушки, сегодня 13 сентября, в ее доме №1 отключили горячую воду. В квартире холодно, что создает еще больший риск для ухудшения здоровья детей. Бердчанка предполагает, что такое "игнорирование пациентов" происходит потому, что в поликлинике просто-напросто некому работать.

Начальник пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович пояснил "Курьер. Среда. Бердск", что в настоящее время с девушкой, обратившейся в редакцию, решается вопрос о записи к врачу.

- В связи с болезнью сотрудников и нехваткой кадров в целом, в данное время из 5 операторов колл-центра детской поликлиники работают только 2 оператора. Так как уровень заболеваемости ОРВИ среди детей повысился, телефонная линия работает с большой нагрузкой,- сообщил Аркадий Ефимович.

Напомним, что ранее главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская назвала все телефоны по которым могут обратиться жители Бердска для записи к врачу. С ними вы можете ознакомиться здесь.
Отметим, что на время публикации руководство ЦГБ известило СМИ о новых контактных данных.

В БЦГБ работает телефон «Горячей линии»

По вопросам, связанным с деятельностью Бердской центральной больницы теперь можно позвонить по телефону «Горячей линии» - 3-10-41.

Также, в Call-центре бердской «ЦГБ» работает специальный телефон – 5-57-30, по которому можно записаться на вакцинацию по профилактике  COVID-19 и гриппа. Оператор ответит на вопросы, касающиеся прививочной кампании.

По-прежнему, записаться на приём к терапевту, к узким специалистам, на плановую и углубленную диспансеризацию, вакцинацию, вызвать врача на дом можно:

 По тел. единого Call-центра БЦГБ  8 (383-41) 5-56-10

Через единую регистратуру по тел. 124.

В Личном кабинете портала Госуслуг.

«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
«Нужно жить в страхе»: эксперт четко сказал, когда COVID отступит
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
больницазапись к врачуколл-центрне может дозвониться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть проблемы с дозвоном в ЦГБ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

В Москве поймали сатанистов, устраивавших обряды прямо в лесу
Отварите чеснок в молоке и выпейте: хватит одного раза
Рейтинг самых привлекательных стран для туристов
Продукты, которые запрещено употреблять на завтрак

Последние новости

Родителей изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав
4:31:34 9/13/2021
Родителей изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав
Лидера группы «25/17» Андрея «Бледного» расстреляли из травмата в центре Москвы
4:00:21 9/13/2021
Лидера группы «25/17» Андрея «Бледного» расстреляли из травмата в центре Москвы
Сильный ритуал для исполнения желания в Славянский Новый Год
4:00:20 9/13/2021
Сильный ритуал для исполнения желания в Славянский Новый Год
Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию
3:52:18 9/13/2021
Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию
Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Есть погибшие
3:40:21 9/13/2021
Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Есть погибшие
Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки
3:35:55 9/13/2021
Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки
БердскДля работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются
3:13:45 9/13/2021
Для работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются
35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области
3:01:58 9/13/2021
35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области
БердскИстинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября
2:47:36 9/13/2021
Истинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября
Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников
2:40:55 9/13/2021
Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников