Мать 11-месячного больного ребенка три часа не могла дозвониться до детской поликлиники ЦГБ Бердска

Три часа не могла дозвониться до детского поликлинического отделения жительница Северного микрорайона Ольга.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Ольга, ее дети - 11 месяцев и 6 лет, простыли. Женщина решила посетить доктора и позвонила по телефону: 5-56-01, чтобы уточнить график работы специалиста, однако дозвониться так и не смогла.
- С 8 утра звоню. Сначала было постоянно "занято", но в 12 часов позвонила и в трубке послушалось "дождитесь ответа оператора". Потом говорили, что время ожидания ответа составляет больше 10 минут. Я ждала, ждала, а потом просто само взялось и сбросилось,- поделилась своими переживаниями Ольга 13 сентября.
Также по словам девушки, сегодня 13 сентября, в ее доме №1 отключили горячую воду. В квартире холодно, что создает еще больший риск для ухудшения здоровья детей. Бердчанка предполагает, что такое "игнорирование пациентов" происходит потому, что в поликлинике просто-напросто некому работать.
Начальник пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович пояснил "Курьер. Среда. Бердск", что в настоящее время с девушкой, обратившейся в редакцию, решается вопрос о записи к врачу.
- В связи с болезнью сотрудников и нехваткой кадров в целом, в данное время из 5 операторов колл-центра детской поликлиники работают только 2 оператора. Так как уровень заболеваемости ОРВИ среди детей повысился, телефонная линия работает с большой нагрузкой,- сообщил Аркадий Ефимович.
Напомним, что ранее главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская назвала все телефоны по которым могут обратиться жители Бердска для записи к врачу. С ними вы можете ознакомиться здесь.
Отметим, что на время публикации руководство ЦГБ известило СМИ о новых контактных данных.
В БЦГБ работает телефон «Горячей линии»
По вопросам, связанным с деятельностью Бердской центральной больницы теперь можно позвонить по телефону «Горячей линии» - 3-10-41.
Также, в Call-центре бердской «ЦГБ» работает специальный телефон – 5-57-30, по которому можно записаться на вакцинацию по профилактике COVID-19 и гриппа. Оператор ответит на вопросы, касающиеся прививочной кампании.
По-прежнему, записаться на приём к терапевту, к узким специалистам, на плановую и углубленную диспансеризацию, вакцинацию, вызвать врача на дом можно:
По тел. единого Call-центра БЦГБ 8 (383-41) 5-56-10
Через единую регистратуру по тел. 124.
В Личном кабинете портала Госуслуг.