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13.09
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35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области

3:01:589/13/2021Фото: Pexels
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Информация предоставлена оперативным штабом.

Статистика коронавируса по региону

На утро 13 сентября в регионе зарегистрировано 60 689 случаев коронавируса, только за сутки было выявлено 166 заболевших, в том числе у 4 782 детей.

Также 35 человек выздоровели. А за весь период пандемии было выписано 48 881 пациент.

Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте от 54 до 62 лет и женщины в возрасте от 35 до 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 796 человек.

Отметим, в инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас находятся 1 797 пациентов, в том числе 40 детей.

В отделениях реанимации находятся 147 человек. На ИВЛ – 21 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 2 427 675 тестов на коронавирус.

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