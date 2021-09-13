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Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки

3:35:559/13/2021Фото: Pexels
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Сумма уже предусмотрена в бюджете России на будущий год.

Также выплаты получат мужчины, которые являются единственным родителем ребенка

С 2022 года отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получать материнский капитал. Об этом сообщили в Минтруде.

Законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» расширяет категорию семей, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала. Нововведение было разработано по поручительству зампреда правительства Татьяны Голиковой. Обновленный законопроект поступит в правительство 29 сентября. До конца года его рассмотрят в Госдуме. Стоит отметить, сумма в 10,46 миллиардов рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год.

На данный момент меры поддержки предоставляют гражданкам России «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве». А вот право мужчины же считается не столько приоритетным и может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.

Получать маткапитал смогут мужчины, которые являются единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью. Для оформления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР). отмечается, что в первую очередь документ направлен на защиту интересов детей.

Напомним, что в этом году сумма материнского капитала составляет 483 881 рубль за первого ребенка. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей.

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