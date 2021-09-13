Глобальный ремонт ул. Черемушной в Бердске пообещал ускорить вице-мэр Владимир Захаров

О реконструкции работ на ул. Черемушной на оперативном штабе со СМИ рассказал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Как стало известно, в настоящее время на объекте производится подготовка к укладке асфальтно-бетонного покрытия, переставление опор электроосвещения, укладка бортового камня. Также продолжаются процессы по строительству ливневой канализации.
Как отметил Владимир Захаров 10 сентября, его главной задачей является наращивание объемов производства. По словам вице-мэра, теперь он собирается проводить планерки не каждую неделю, а каждый день, чтобы максимально ускорить объем работ.
Ориентировочно при таком темпе наращивания мощностей, работы могут завершиться к концу сентября.
Напомним, что ранее ремонт ул. Черемушной неоднократно переносился. Реконструкция улицы производится в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость "обновления" составляет порядка 150 миллионов рублей.