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Лидера группы «25/17» Андрея «Бледного» расстреляли из травмата в центре Москвы

4:00:219/13/2021Фото: ВКонтакте
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Здоровью артиста больше ничего не угрожает.

Андрей "Бледный"

Основателя группы «25/17» Андрея «Бледного» ранили на Тверской улице Москвы. Как сообщает Телеграм-канал 112, в полицию обратилась девушка, которая была очевидцем событий. Она увидела, как на улице стреляют в мужчину из травматического пистолета и вызвала полицию.

Прибывшие к месту преступления полицейские обнаружили 44-летнего Андрея Позднухова. Музыкант отказался писать заявление, так как решил ехать домой. Лицо артиста было в крови, от помощи медиков мужчина отказался.

В настоящее время расследуются детали произошедшего.

Напомним, 5 августа Андрей «Бледный» почувствовал недомогание и начал терять сознание перед выходом на сцену. Отмечалось, что артист почувствовал себя плохо при настройке звука. В результате ему вызвали «скорую».

-Мне стало лучше, отказался от дальнейшей госпитализации и вернулся на выступление. Успел на бис. Что со мной произошло — неясно, основные показатели находятся в норме, — рассказал Бледный.

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