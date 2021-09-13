Лидера группы «25/17» Андрея «Бледного» расстреляли из травмата в центре Москвы

Основателя группы «25/17» Андрея «Бледного» ранили на Тверской улице Москвы. Как сообщает Телеграм-канал 112, в полицию обратилась девушка, которая была очевидцем событий. Она увидела, как на улице стреляют в мужчину из травматического пистолета и вызвала полицию.
Прибывшие к месту преступления полицейские обнаружили 44-летнего Андрея Позднухова. Музыкант отказался писать заявление, так как решил ехать домой. Лицо артиста было в крови, от помощи медиков мужчина отказался.
В настоящее время расследуются детали произошедшего.
Напомним, 5 августа Андрей «Бледный» почувствовал недомогание и начал терять сознание перед выходом на сцену. Отмечалось, что артист почувствовал себя плохо при настройке звука. В результате ему вызвали «скорую».
-Мне стало лучше, отказался от дальнейшей госпитализации и вернулся на выступление. Успел на бис. Что со мной произошло — неясно, основные показатели находятся в норме, — рассказал Бледный.