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Красочные открытки в Бабье лето 14 сентября для каждого: Тепла и уюта этой осенью!

7:45:219/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бабье лето- осеннее потепление после похолодания. Обычно этот период длится около недели.

Бабье лето

В сентябре пришло к нам лето,
Его бабьим все зовут.
В листья желтые одето,
Любят все его и ждут!

Как приятно окунуться
Снова в летнее тепло,
Солнцу, небу, улыбнуться.
На душе легко, светло!

С бабьим летом поздравляю.
В сердце пусть огонь горит.
Лето доброе, я знаю,
И вас счастьем одарит!

Бабье лето

Бабье лето наступило,
И хотим мы пожелать,
Чтобы ярко и свободно
Вы могли всегда мечтать.

Чтоб сбывались все желанья,
И вперёд вели мечты.
Чтобы в жизни было больше
И чудес, и доброты.

И пускай царица-осень
К нам в дороге уж спешит,
Отдыхайте в бабье лето,
И гуляйте от души.

Бабье лето

Наступает бабье лето,
Как восьмое чудо света,
Как последние приветы,
Теплой осени приметы.
Всех поздравлю с бабьим летом,
Всем желаю видеть это —
Паутинку — грусть поэта
И трудов людских сюжеты.
Затерялось время где — то,
К нам вернулось бабье лето!

Источник: pozdravok.ru

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