Красочные открытки в Бабье лето 14 сентября для каждого: Тепла и уюта этой осенью!

В сентябре пришло к нам лето,
Его бабьим все зовут.
В листья желтые одето,
Любят все его и ждут!
Как приятно окунуться
Снова в летнее тепло,
Солнцу, небу, улыбнуться.
На душе легко, светло!
С бабьим летом поздравляю.
В сердце пусть огонь горит.
Лето доброе, я знаю,
И вас счастьем одарит!
Бабье лето наступило,
И хотим мы пожелать,
Чтобы ярко и свободно
Вы могли всегда мечтать.
Чтоб сбывались все желанья,
И вперёд вели мечты.
Чтобы в жизни было больше
И чудес, и доброты.
И пускай царица-осень
К нам в дороге уж спешит,
Отдыхайте в бабье лето,
И гуляйте от души.
Наступает бабье лето,
Как восьмое чудо света,
Как последние приветы,
Теплой осени приметы.
Всех поздравлю с бабьим летом,
Всем желаю видеть это —
Паутинку — грусть поэта
И трудов людских сюжеты.
Затерялось время где — то,
К нам вернулось бабье лето!
Источник: pozdravok.ru