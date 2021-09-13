Родителей изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав

Опека требует лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени 8-летней школьницы за неисполнение ими своих обязанностей, первое заседание по иску пройдет 14 сентября, сообщает пресс-служба областного суда.
В семье, кроме 8-летней девочки, которая потерялась и была найдена убитой в августе, воспитываются несовершеннолетние брат и сестра погибшей. Также у ребят есть старшая совершеннолетняя сестра.
-Основанием для обращения послужило уклонение гражданки Муравьевой от выполнения родительских обязанностей. Из иска следует, что она не заботится о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, судьбой несовершеннолетних не интересуется. В отношении отца Сергея Муравьева орган опеки подал ходатайство по аналогичным обстоятельствам, - оповещает областной суд.
Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск» 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. А 19 августа следственный комитет объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка. 25 августа был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения изнасиловал и жестоко убил ребенка.