Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Родителей изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав

4:31:349/13/2021Фото: Pexels
0

Суд будет рассматривать данный иск от органов опеки.

В семье погибшей девочки было четверо детей

Опека требует лишить родительских прав мать и отца убитой в Тюмени 8-летней школьницы за неисполнение ими своих обязанностей, первое заседание по иску пройдет 14 сентября, сообщает пресс-служба областного суда.

В семье, кроме 8-летней девочки, которая потерялась и была найдена убитой в августе, воспитываются несовершеннолетние брат и сестра погибшей. Также у ребят есть старшая совершеннолетняя сестра.

-Основанием для обращения послужило уклонение гражданки Муравьевой от выполнения родительских обязанностей. Из иска следует, что она не заботится о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, судьбой несовершеннолетних не интересуется. В отношении отца Сергея Муравьева орган опеки подал ходатайство по аналогичным обстоятельствам, - оповещает областной суд.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда.Бердск» 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. А 19 августа следственный комитет объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка. 25 августа был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения изнасиловал и жестоко убил ребенка.

Этот признак является главным признаком алкоголизма
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Напиток, который особенно вреден для мужчин
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
«План-катастрофа»: Захарова рассказала, что ждет Европу
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
лишение родительских правубийство ребенкасуд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следили ли вы за развитием событий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Архитектурные шедевры: мост, который уходит под воду
Эволюция свадебной моды за последние 100 лет на фото
Самые дорогие в мире камни: Топ 10 бриллиантов
Ученые назвали «срок годности» женских половых органов

Последние новости

Лидера группы «25/17» Андрея «Бледного» расстреляли из травмата в центре Москвы
4:00:21 9/13/2021
Лидера группы «25/17» Андрея «Бледного» расстреляли из травмата в центре Москвы
Сильный ритуал для исполнения желания в Славянский Новый Год
4:00:20 9/13/2021
Сильный ритуал для исполнения желания в Славянский Новый Год
Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию
3:52:18 9/13/2021
Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию
Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Есть погибшие
3:40:21 9/13/2021
Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Есть погибшие
Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки
3:35:55 9/13/2021
Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки
БердскДля работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются
3:13:45 9/13/2021
Для работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются
35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области
3:01:58 9/13/2021
35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области
БердскИстинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября
2:47:36 9/13/2021
Истинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября
Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников
2:40:55 9/13/2021
Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников
Обновленный и полный список погибших и пострадавших в крушении самолёта L-410 в Иркутской области
2:29:16 9/13/2021
Обновленный и полный список погибших и пострадавших в крушении самолёта L-410 в Иркутской области