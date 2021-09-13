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Версию самоубийства опровергла сестра скульптора Игоря Самарина. Новые подробности смерти в отеле Marriott Новосибирска

5:16:479/13/2021,Валерия НипомнящаяФото: ВКонтакте
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Анастасия уверена, что он Игорь не мог покончить с собой, так как у него была замечательная жизнь: "Он хотел, чтобы вокруг нас было красиво".

Игорь Самарин был скульптором и спортсменом

В пятницу, 10 сентября, трагически погиб выдающийся новосибирский скульптор Игорь Самарин. Он был найден мертвым в отеле Marriott Новосибирска. О трагической новости сообщила родная сестра скульптора в социальных сетях.

Прощание с Игорем состоялось 13 сентября в Похоронном Доме ИМИ. Похоронили скульптора на Заельцовском кладбище.

- Сегодня мы похоронили моего брата — Самарина Игоря Сергеевича. Это был талантливый скульптор, очень яркий молодой человек. Он был неординарный, образованный, с широким кругозором, работал от души. Это невероятная утрата. Очень много людей пришли с ним проститься. Был полный траурный зал. Его очень любили и уважали, - поделилась в разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" сестра погибшего Анастасия Самарина 13 сентября.

Девушка рассказала, что Игорь пришел в гостиницу вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле.

В правоохранительных органах озвучили версию, что скульптор Игорь Самарин покончил жизнь самоубийством.

Анастасия уверена, что он Игорь не мог покончить с собой, так как у него была замечательная жизнь.

- Логических объяснений его смерти нет. Он жил активной жизнью, хорошо зарабатывал, был творчески реализован. Чтобы что-то сделать с собой, такого не могло быть. Его любили преподаватели, ученики, коллеги. Мы виделись какое-то время назад, переписывались, всё было хорошо. 9 сентября он перестал отвечать не телефонные звонки, хотя он никогда не выключал телефон, всегда был на связи. Родители встревожились, начали его искать, обратились в органы. 10 сентября сообщили, что был найден труп. Всех подробностей я не знаю, так как не имею доступа к делу. Но то, что эту смерть не оставят без расследования, мы более чем уверены, - говорит Анастасия.

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уточним, по информации следствия, днем 10 сентября в номере одной из гостиниц Новосибирска сотрудники обнаружили тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой. Он был не просто известным скульптором, он был общественно значимым человеком.

- Он занимался греко-римской борьбой, окончил училище олимпийского резерва. Выступал в сборной по СФО. Он активно сотрудничал с федерацией греко-римской борьбы, своими руками делал призы для победителей соревнований. Например, мишек-борцов вместо обычных кубков. У него все было красивое, творческое. Также он делал много скульптур, посвященных военным героям, которые прошли ВОВ, чеченскую, афганскую войну. За что семьи этих героев были ему очень благодарны. Его работы есть в Эдемском саду, на Бульварном переулке. Он хотел, чтобы вокруг нас было красиво, - говорит сестра погибшего.

Его творчество, по словам Анастасии, было направлен на мужественность, воспитание мужской силы и характера, а также правильных ценностей — любви, заботы, семейности.

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