Курильщики реже болеют коронавирусом: поразительное открытие ученых

Команда японских ученых, под руководством радиобиолога из Университета Хиросимы Кейджи Танимото провела несколько исследований, чтобы понять, почему курящие люди так редко заболевают новой коронавирусной инфекцией. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Как оказалось, в сигаретном дыме имеются два компонента, которые имитируют действия некоторых препаратов. Эти элементы связаны с рецептором в клетках млекопитающих, который занимается выработкой белков ACE2. Таким образом, у вируса SARS-CoV-2 снижается возможность проникать в клетку.
Но надо напомнить, что курение хоть и приостановит заражение ковидом, но в долгосрочной перспективе, никотиновая зависимость «убивает» человека и ускоряет процесс появления проблем с сердцем и приступами. В том числе и курение с помощью электронных сигарет, крайне опасно для здоровья.