18 классов и 21 группа в детских садах закрыты в Новосибирской области на карантин

В Новосибирской области в 18 школах были выявлены случаи заражения учеников и учителей коронавирусом. В понедельник, 13 сентября, стало известно о том, что в регионе закрыты 18 классов, в которых заражение было выявлено у 7 сотрудников образовательных учреждений и 24 детей.
– В дошкольных учреждениях Новосибирской области выявлены 32 заболевших COVID-19: это 27 детей и 5 работников. Закрыта на карантин 21 группа в 17-ти учреждениях, – отметил Сергей Федорчук, возглавляющий региональное Министерство образования.
По словам главы ведомства, на сегодняшний день привиты полностью 34 238 работников образовательной сферы, и 41 222 сотрудника получили первый компонент вакцины.
О ситуации в Новосибирске рассказал мэр Анатолий Локоть:
– Ковид обнаружен у 15 школьников города, 7 классов находятся на карантине, то есть на дистанционном обучении. В дошкольных учреждениях коронавирус выявлен у 22-х ребятишек, и в связи с этим 12 групп находятся на карантине. Полностью закрытых образовательных учреждений нет.