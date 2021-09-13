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18 классов и 21 группа в детских садах закрыты в Новосибирской области на карантин

5:12:119/13/2021Фото: Pixabay
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Полностью закрытых учреждений в региональном центре нет.

После начала учебного года в школах начали выявлять зараженных коронавирусом и закрывать классы
Сюжет: Третья волна коронавируса
Истинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября

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В Новосибирской области в 18 школах были выявлены случаи заражения учеников и учителей коронавирусом. В понедельник, 13 сентября, стало известно о том, что в регионе закрыты 18 классов, в которых заражение было выявлено у 7 сотрудников образовательных учреждений и 24 детей.

– В дошкольных учреждениях Новосибирской области выявлены 32 заболевших COVID-19: это 27 детей и 5 работников. Закрыта на карантин 21 группа в 17-ти учреждениях, – отметил Сергей Федорчук, возглавляющий региональное Министерство образования.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день привиты полностью 34 238 работников образовательной сферы, и 41 222 сотрудника получили первый компонент вакцины.
О ситуации в Новосибирске рассказал мэр Анатолий Локоть:

– Ковид обнаружен у 15 школьников города, 7 классов находятся на карантине, то есть на дистанционном обучении. В дошкольных учреждениях коронавирус выявлен у 22-х ребятишек, и в связи с этим 12 групп находятся на карантине. Полностью закрытых образовательных учреждений нет.

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