Правительство региона профинансирует приобретение 150 автобусов для Новосибирска в преддверии чемпионатов

150 автобусов по программе лизинга будет приобретено для Новосибирска по решению губернатора региона, 100 из них планируется получить до конца года. В регионе ведется системная работа по развитию общественного транспорта.
«В преддверии двух чемпионатов мира – по волейболу и по хоккею среди молодежных команд – губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым было принято решение о покупке 150 автобусов для города Новосибирска, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. – Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 – в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона».
В бюджете Новосибирской области на 2023 год заложена сумма 741 млн рублей. В проекте бюджета 2024 года – 518 млн рублей.
На сегодняшний момент городом Новосибирском готовятся конкурсные процедуры, которые, по словам министра, в ближайшее время будут объявлены. Автобусы будут куплены по программе лизинга, через конкурсные процедуры определят победителя на поставку данных автобусов.
«Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году», – подчеркнул Анатолий Костылевский.
Все автобусы приобретаются по программе лизинга.
Напомним, ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчиком МКП «ПАТП-4» приобретены низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе. 40 единиц транспорта курсируют в Новосибирске на маршрутах № 23 и № 45.
В июне региональным правительством впервые утверждена долгосрочная Программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области, в рамках которой предполагается ликвидация «узких мест», развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта в регионе.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области