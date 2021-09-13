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Правительство региона профинансирует приобретение 150 автобусов для Новосибирска в преддверии чемпионатов

4:53:499/13/2021Фото: pixabay.com
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Ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчиком МКП «ПАТП-4» приобретены низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа.

Автобусы будут куплены по программе лизинга

150 автобусов по программе лизинга будет приобретено для Новосибирска по решению губернатора региона, 100 из них планируется получить до конца года. В регионе ведется системная работа по развитию общественного транспорта.

«В преддверии двух чемпионатов мира – по волейболу и по хоккею среди молодежных команд – губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым было принято решение о покупке 150 автобусов для города Новосибирска, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. – Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 – в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона».

В бюджете Новосибирской области на 2023 год заложена сумма 741 млн рублей. В проекте бюджета 2024 года – 518 млн рублей.

На сегодняшний момент городом Новосибирском готовятся конкурсные процедуры, которые, по словам министра, в ближайшее время будут объявлены. Автобусы будут куплены по программе лизинга, через конкурсные процедуры определят победителя на поставку данных автобусов.

«Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году», – подчеркнул Анатолий Костылевский.

Все автобусы приобретаются по программе лизинга.

Напомним, ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчиком МКП «ПАТП-4» приобретены низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе. 40 единиц транспорта курсируют в Новосибирске на маршрутах № 23 и № 45.

В июне региональным правительством впервые утверждена долгосрочная Программа развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области, в рамках которой предполагается ликвидация «узких мест», развитие городской железной дороги, реконструкция и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизация сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта в регионе.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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