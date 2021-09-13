Случайно выстрелил себе в голову из пневматической винтовки 12-летний мальчик под Новосибирском

В Новосибирской области 12-летний подросток выстрелил себе в голову из пневматической винтовки. Происшествие произошло в воскресенье, 12 сентября в Тогучинском районе.
- Следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обращения 12-летнего подростка в медицинское учреждение с травмой головы, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.
Как стало известно следователям, происшествие произошло после того, как мать отправила сына на колонку за водой. Пневматическая винтовка несовершеннолетним была найдена по дороге и подросток стал ее осматривать. Результатом манипуляций с оружием стал выстрел голову мальчика. Домой он добрался самостоятельно, мать вызвала медиков, которые и сообщили в полицию о происшествии. В настоящее время угрозы жизни подростка нет.
- Следователем регионального следственного управления устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принадлежность и условия хранения данного оружия. По результатам проведения проверки будет принято окончательное процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.