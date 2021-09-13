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Тело девушки с пакетом на голове было найдено в арендованной на сутки квартире

5:56:139/13/2021Фото: PxHere
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Муж хозяйки жилья сообщил, что на шее девушки был затянут ремень.

В арендованной на сутки квартире погибла девушка из Ростовской области

У северной столицы России репутация криминального города из-за страшных находок подпитывается постоянно. Найденное 11 сентября тело девушки в квартире, снятой на день, дает пищу для размышлений правоохранителей - на первый взгляд смерть произошла в результате насильственных действий, с другой - история о ней, рассказанная мачехой, наводит на мысль, что погибшая наложила на себя руки.

В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения в доме №43 в арендованной квартире была найдена мертвая девушка со следами насильственной смерти. Бывший муж хозяйки квартиры пришел утром проверить снятое на сутки жилье и обнаружил тело 27-летней уроженки Ростовской области.

Девушка лежала в коридоре квартиры с пакетом на голове и ремнем на шее. 19-летний мужчина не стал проходить внутрь жилища и сразу вызвал полицейских.

Оказывается, девушка не дожила до своего дня рождения всего неделю. Квартира была сдана с 9 на 10 сентября. По информации издания Мойка78 на столе в квартире находилась записка, на которой был указан некий номер телефона. Позвонив по нему правоохранители связались с мачехой погибшей. Та рассказала, что ее падчерица буквально недавно вышла из психбольницы, где проходила лечение.

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