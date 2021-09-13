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Идеальное тело в "голом" платье от Mugler показала Меган Фокс на премии MTV VMA 2021

6:15:439/13/2021Фото: 2021 FILMMAGIC
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Соответственно наряду была уложена голова Меган - длинные распущенные волосы с мокрым эффектом напоминали не то русалку, не то Афродиту, вышедшую на сушу.

Меган Фокс на премии MTV VMA 2021.

В ночь  на понедельник прошла церемония вручения премии MTV VMA 2021, которой ознаменовалось появлением Меган Фокс в "голом" платье от Mugler.

Тело Фокс выглядит просто божественно без фильтров и корсетов и является мотивацией для занятий спортом. Платье-невидимка Mugler напоминает не одежду, а ровный загар. О наличии предмета гардероба говорят лишь тонкие серебристые линии, похожие на паутинку. При этом под определенным углом наряд создает очень реалистичную оптическую иллюзию: кажется, что Меган появилась без нижнего белья, которое попросту отсвечивало.

Соответственно наряду была уложена голова Меган - длинные распущенные волосы с мокрым эффектом напоминали не то русалку, не то Афродиту, вышедшую на сушу, этот образ дополнялся сатиновыми босоножками бежевого цвета на платформе.

На красной дорожке премии актриса появилась вместе со своим бойфрендом — музыкантом Machine Gun Kelly. Специально для выхода Меган Фокс креативный директор Дома Mugler Кейси Кадволладер создал впечатляющее платье по мотивам наряда, в котором на подиум во время весенне-летнего показа марки вышла звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер.

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