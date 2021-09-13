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"Бессовестные перевозчики": Губернатор не дождался маршрутки при проверке жалоб горожан

6:49:489/13/2021Фото: osipov_officially
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Обращение школьницы на плохую организацию движения маршрутных такси глава Забайкалья проверил лично вместе с мэром Читы.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкалья Александр Осипов не дождался маршрутки №35 в Чите, после того, как сам решил проверить жалобу школьницы Эвелины, поступившей во время прямого эфира на местном телеканале.

Результатом бесполезного ожидания стала просьба к главе администрации наказать местного перевозчика, который не сумел организовать работу транспорта. На слишком большие интервалы в движении транспорта в городе пожаловалась школьница, которая добирается на учебу на маршрутке №35 и ждет ее по 30 минут каждый день.

- Я проживаю на Каштаке, а учусь на МЖК, каждое утро езжу на маршрутке № 35. Маршрутки очень редко ходят, стоять на остановке приходится по 30 минут. Зимой просто холодно. Однажды одна пассажирка спросила водителя, почему так, на что он ей просто нагрубил,- поделилась Эвелина.

Вместе с губернатором на остановке ждал общественный транспорт и глава администрации Читы Александр Сапожников.

- Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на остановку 35-го маршрута, простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят, — говорит Осипов на размещенном в Instagram видео.

На видео, которое опубликовал Осипов, можно заметить, что в это время на остановке и на дороге практически никого нет. Глава региона назвал перевозчиков "бессовестными" людьми и призвал решить вопрос с движением общественного транспорта.

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