Книгу пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на пропаганду ЛГБТ и наркотиков проверит МВД

Полиция Москвы взяла на экспертизу книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере №3». В МВД намерены проверить издание на соответствие закону - есть ли в книге пропаганда ЛГБТ и наркотиков.
Ранее общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить произведение Ярмыш. По мнению общественников, в книге присутствуют описание лесбийских постельных сцен и инструкция по курению гашиша.
«Я думаю, что Кира Ярмыш от ответственности не уйдет. Осталось только понять, какая будет ответственность — уголовная или административная. Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности», — цитирует RT руководителя ФПБК Виталий Бородин.
16 августа суд признал Киру Ярмыш виновной в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил» и приговорил к полутора годам лишения свободы.
27 августа Ярмыш уехала из России.