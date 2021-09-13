Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Книгу пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш на пропаганду ЛГБТ и наркотиков проверит МВД

6:39:549/13/2021
0

По мнению общественников, в книге присутствуют описание лесбийских постельных сцен и инструкция по курению гашиша. 

Кира Ярмыш в своей книге описала будни спецприемника

Полиция Москвы взяла на экспертизу книгу пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в женской камере №3». В МВД намерены проверить издание на соответствие закону - есть ли в книге пропаганда ЛГБТ и наркотиков.

Ранее общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить произведение Ярмыш. По мнению общественников, в книге присутствуют описание лесбийских постельных сцен и инструкция по курению гашиша.

«Я думаю, что Кира Ярмыш от ответственности не уйдет. Осталось только понять, какая будет ответственность — уголовная или административная. Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности», — цитирует RT руководителя ФПБК Виталий Бородин.

16 августа суд признал Киру Ярмыш виновной в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил» и приговорил к полутора годам лишения свободы.

27 августа Ярмыш уехала из России.

Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Напиток, который особенно вреден для мужчин
Эти звезды не зря сменили пол: причина у них была веская
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Норкин женился: вот кем оказалась его избранница
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Вот что означают широкие бедра у женщин, мужчины ахнут
Предсказавший COVID монах, рассказал что ждет Россию в будущем
Гадалка, предсказавшая COVID проговорилась: скорее посмотрите
На 44-м году жизни не стало российской телеведущей

Последние новости

Путин уйдет на карантин из-за коронавируса
6:26:52 9/13/2021
Путин уйдет на карантин из-за коронавируса
Идеальное тело в "голом" платье от Mugler показала Меган Фокс на премии MTV VMA 2021
6:15:43 9/13/2021
Идеальное тело в "голом" платье от Mugler показала Меган Фокс на премии MTV VMA 2021
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в великий праздник
6:00:48 9/13/2021
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в великий праздник
Тело девушки с пакетом на голове было найдено в арендованной на сутки квартире
5:56:13 9/13/2021
Тело девушки с пакетом на голове было найдено в арендованной на сутки квартире
Почему муж жестоко расправился с Instagram-блогером Кристиной Журавлевой - исповедь подруги
5:23:52 9/13/2021
Почему муж жестоко расправился с Instagram-блогером Кристиной Журавлевой - исповедь подруги
Версию самоубийства опровергла сестра скульптора Игоря Самарина. Новые подробности смерти в отеле Marriott Новосибирска
5:16:47 9/13/2021
Версию самоубийства опровергла сестра скульптора Игоря Самарина. Новые подробности смерти в отеле Marriott Новосибирска
18 классов и 21 группа в детских садах закрыты в Новосибирской области на карантин
5:12:11 9/13/2021
18 классов и 21 группа в детских садах закрыты в Новосибирской области на карантин
Значение и особая сила иконы Божьей матери “Неопалимая Купина” в праздник 17 сентября
5:00:43 9/13/2021
Значение и особая сила иконы Божьей матери “Неопалимая Купина” в праздник 17 сентября
Правительство региона профинансирует приобретение 150 автобусов для Новосибирска в преддверии чемпионатов
4:53:49 9/13/2021
Правительство региона профинансирует приобретение 150 автобусов для Новосибирска в преддверии чемпионатов
Родителей изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав
4:31:34 9/13/2021
Родителей изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав