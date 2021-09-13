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Мать посадила детей на цепь и била палкой, чтобы еду втихаря не таскали: Дело об истязании возбудил СК

7:02:309/13/2021Фото: Mash
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30-летняя Оксана Фадеева не работает — живёт на деньги с детских пособий и пособия по инвалидности средней дочки — у неё сахарный диабет.

Дети с матерью жили впроголодь, она их привязывала и била

В Санкт-Петербурге мать троих детей изолировали от семьи и отправили в СИЗО до 6 ноября после возбуждения в отношении нее уголовного дела об истязаниях детей.

30-летняя женщина нигде не работает и живет на пособия, которые получает на детей. В то же время для них она жалела деньги, - не кормила и запирала холодильник, когда заметила, что они по ночам берут оттуда еду. Кроме того, дети постоянно подвергались избиениям при помощи деревянной палки - именно так, по мнению матери, проходит воспитательный процесс.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Истязания в отношении двух и более лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного). Поводом для разбирательства стала жалоба 8-летнего сына директору школы. После того, как об условиях проживания троих детей узнали в полиции, в квартиру с проверкой пришли сотрудники прокуратуры и ПДН.

- Действуя из личных неприязненных отношений, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери, а именно умышленно наносила им множественные удары руками и деревянной палкой по телу, ограничивала их в приеме пищи, удерживала последних на цепи в коридоре вышеуказанной квартиры, — сообщает ГСУ СК.

Состояние жилища Оксаны Фадеевой и ее троих детей (у одной из дочерей инвалидность из-за сахарного диабета), не может способствовать нормальной жизни и развитию несовершеннолетних.

- Квартира семьи Фадеевых на Энергетиков — настоящая свалка и зоопарк: тараканы, крысы, шесть кошек, три собаки, рыбки, попугай и горы их испражнений. Плюс трое детей — годовалая и 5-летняя девочки и 7-летний Дима (имя изменили). Мальчик сказал: он и сёстры голодают и страдают, мать кормит их объедками и постоянно бьёт. Недавно начала приковывать — заметила, как они таскают еду по ночам. Сама 30-летняя Оксана Фадеева не работает — живёт на деньги с детских пособий и пособия по инвалидности средней дочки — у неё сахарный диабет, - сообщает Mash.

После визита правоохранителей многодетная мать была задержана, а дети переданы в органы соцподдержки. Скорее всего, их передадут в детский дом, пишет "Фонтанка".

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