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Автобус с туристами разбился в Турции: Стало известно, есть ли россияне среди погибших и пострадавших

7:21:359/13/2021Фото: dha.com.tr
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В результате аварии, в которой столкнулись экскурсионный и школьный автобусы, погиб 1 человек, пострадали 49. Предположительно, у водителя случился сердечный приступ.

В автобусе, попавшем в ДТП в Турции, были туристы из Украины

В Турции произошла авария с автобусом, в котором находились туристы.

В числе пассажиров автобуса россиян не было. Об этом стало известно из сообщения Генконсульства РФ в Анталье, на которое ссылается ТАСС.

В результате аварии, в которой столкнулись экскурсионный и школьный автобусы, погиб 1 человек, пострадали 49.

Известно, что среди пострадавших 41 человек — граждане Украины. Предварительно, авария могла произойти из-за состояния водителя — у него подозревают сердечный приступ.

ДТП с участием двух автобусов произошло 13 сентября в провинции Могул.

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