Автобус с туристами разбился в Турции: Стало известно, есть ли россияне среди погибших и пострадавших

В Турции произошла авария с автобусом, в котором находились туристы.
В числе пассажиров автобуса россиян не было. Об этом стало известно из сообщения Генконсульства РФ в Анталье, на которое ссылается ТАСС.
В результате аварии, в которой столкнулись экскурсионный и школьный автобусы, погиб 1 человек, пострадали 49.
Известно, что среди пострадавших 41 человек — граждане Украины. Предварительно, авария могла произойти из-за состояния водителя — у него подозревают сердечный приступ.
ДТП с участием двух автобусов произошло 13 сентября в провинции Могул.