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Выплаты в 100 000 рублей пообещала авиакомпании пострадавшим в крушении самолета L-410

8:15:249/13/2021Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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В авиакатастрофе погибли 4 человека, пострадали 12. Для семей погибших региональные власти выделят по 1 миллиону рублей.

Пострадавших после крушения самолета доставили в больницу Казачинского, некоторых на вертолете переправили в Иркутск

В авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила») объявили суммы, которые будут выплачены пострадавшим. О том, каким будет размер компенсаций для семей погибших — пока решается. О решении авиакомпании стало известно из сообщения Александра Гениевского — первого замдиректора компании.

- По 100 тыс. будем выплачивать всем пострадавшим. По погибшим сейчас решаем вопрос, какую сумму будем выплачивать семьям, — рассказал Гениевский для ТАСС и добавил, что те, кто находятся в тяжелом состоянии, получат дополнительные средства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 13 сентября  самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в 4 километрах от аэродрома села Казачинское. На борту авиасудна находились 16 человек, из которых 4 погибли, 12 получили травмы.

По словам начальника аэропорта Бориса Калинина, причиной инцидента стала неисправность навигационного оборудования. Самолет дважды пытался зайти на посадку — добавил Калинин. Как заявили в СК, в качестве причин происшествия рассматриваются несколько версий, среди которых отказ техники и ошибка пилотов.

15 сентября в Иркутской области объявлен день траура. Для семей погибших региональные власти выделят по 1 миллиону рублей. В настоящее время в больницах находятся 10 человек, из которых трое — в тяжелом состоянии. Некоторых пострадавших на вертолете переправили в Иркутск.

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