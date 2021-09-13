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Путин приказал проиндексировать зарплату военных выше уровня инфляции

7:34:589/13/2021Фото: Кремлин.ру
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Дополнительные расходы на эти цели правительство должно предусмотреть в бюджете на 2022 году уже до 1 октября.

Путин поручил предусмотреть в бюджете индексацию довольствия военным выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Поручения на эту тему опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — сказано в тексте поручений.

Глава государства поставил кабмину срок исполнения  — 1 октября 2021 года.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 августа августа российский лидер заявил о единовременной выплате в 15 000 рублей военным, и приравненным к ним лицам, а также полицейским и курсантам.

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