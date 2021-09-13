Путин приказал проиндексировать зарплату военных выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию денежного довольствия военных. Поручения на эту тему опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции", — сказано в тексте поручений.
Глава государства поставил кабмину срок исполнения — 1 октября 2021 года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 августа августа российский лидер заявил о единовременной выплате в 15 000 рублей военным, и приравненным к ним лицам, а также полицейским и курсантам.