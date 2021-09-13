В арбузе из "Магнита", который съели погибшие бабушка и внучка, нашли яд для насекомых

В Роспотребнадзоре провели экспертизу арбуза, после употребления которого в семье погибли два человека, один находится в больнице в тяжелом состоянии.
Также на экспертизу были взяты другие продукты, которые находились в квартире пострадавших и из магазина, в котором закупалась данная семья. По словам специалистов, в остатках ягоды были обнаружены следы препарата, которым травят насекомых.
В арбузе из дома на улице Совхозной в Москве нашли следы цигатрина - ядовитого вещества, которое используют для дезинсекции.
Симптомы отравления цигатрином схожи с теми, что были выявлены у пострадавших москвичей: рвота, головная боль, дискоординация движений, тремор, нарушения дыхания, снижение мышечного тонуса, судороги.
- По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина, - говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.
Также сотрудники ведомства провели анализ смывов в помещении и проб воздуха и воды.
- Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома Совхозная, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют, - отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в прокуратуре начата проверка сведений об отравлении арбузом семьи, после которого погибли два человека.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 15-летняя девочка, ее мама и 61-летняя бабушка ели арбуз, после чего были госпитализированы в больницу. Глава семьи не пострадал - он не стал есть арбуз со всеми.
В СК завели уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. Магазин «Магнит» на Совхозной улице, в котором был приобретен арбуз, опечатан, в торговой сети проводится внутренняя проверка.
Точная причина смерти погибших будет установлена после судмедэкспертизы.