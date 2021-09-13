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Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами, в том числе с Испанией

9:01:279/13/2021
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С этой же даты начнутся полеты в Египет и Турцию из аэропортов Магадана, Пскова, Читы и Мурманска.

Россия временно ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией с 21 сентября . Об этом сообщили в правительстве РФ 13 сентября. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С этой же даты начнутся полеты в Египет и Турцию из аэропортов Магадана, Пскова, Читы и Мурманска.

Кроме того, с 21 сентября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявлял президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой.

В августе Россия и Тунис обсудили восстановление полетов между странами. Предполагается, что авиаперевозчики смогут совершать 7 рейсов в неделю из Москвы, 1 рейс из Санкт-Петербурга и по 3 из Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара. Даты полетов на средиземноморье пока не называют.

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