Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами, в том числе с Испанией

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией с 21 сентября . Об этом сообщили в правительстве РФ 13 сентября. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
С этой же даты начнутся полеты в Египет и Турцию из аэропортов Магадана, Пскова, Читы и Мурманска.
Кроме того, с 21 сентября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявлял президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой.
В августе Россия и Тунис обсудили восстановление полетов между странами. Предполагается, что авиаперевозчики смогут совершать 7 рейсов в неделю из Москвы, 1 рейс из Санкт-Петербурга и по 3 из Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара. Даты полетов на средиземноморье пока не называют.