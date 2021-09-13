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Праворульные машины разрешили ввозить до декабря 2022 года без установки ГЛОНАСС

9:18:259/13/2021Фото: Flickr
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Данное распоряжение действует для жителей Дальнего Востока, приобретающих автомобили с правым рублем для личных нужд.

В правительстве разрешили ввозить машины с правым рулем еще в течение одного года

Дальневосточный регион продолжит ввозить машины с правым рулем без ограничений в виде установки системы ГЛОНАСС на период до декабря 2022 года. Об этом стало известно после распоряжения главы правительства, выпущенного после поездки спикера в регион.

- Жители Дальнего Востока ещё один год – до 3 декабря 2022 года – смогут оформлять ввезённые из-за рубежа машины без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - сообщили в правительстве 13 сентября.

Данное распоряжение действует для граждан, приобретающих автомобили с правым рублем для личных нужд. Автовладельцы, зарегистрированные в регионе и те, кто собирается переехать на Дальний Восток на ПМЖ, смогут воспользоваться послаблением, выданным на год.

- Решение принято по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Хабаровский край, которая состоялась 28 июля в рамках командировки по регионам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Помимо Хабаровского края, Председатель Правительства побывал в Иркутской и Сахалинской областях. В ходе поездки глава кабмина посетил промышленные предприятия, социальные и инфраструктурные объекты, встретился с главами регионов, а также провёл совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Большая часть вопросов нашла отражение в протоколе по итогам этого совещания и перечнях поручений, опубликованных ранее, - отметили в кабмине.

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