Подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузами задержали в Москве. Смотрите видео

В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении двух человек арбузом, сообщили 13 сентября в главке СКР. Это сотрудник компании обеззараживал помещение магазина.
Приоритетная версия — нарушение правил при борьбе с насекомыми в магазине.
Расследуется уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
Установлено, что 9 сентября из квартиры дома на улице Совхозной в Москве в больницы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и 15-летнюю девочку не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами.
-Следователи с участием сотрудников Роспотребнадзора и ГОиЧС проведены осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты питания. Изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия, - рассказали в СК.
В настоящее время приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в арбузах нашли яд для уничтожения насекомых.
Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре.
В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в СК.