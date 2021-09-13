Бесплатные похороны обещает избирателям кандидат от "Партии пенсионеров"

По словам Олега Шелягова, если его изберут в депутаты Государственной думы, он постарается сделать все возможное, чтобы у каждого россиянина была возможность бесплатного достойного погребения. Кандидат от "Партии пенсионеров" — владелец ритуального холдинга и знает точно, сколько денег требуется на похороны, чтобы они не считались «утилизацией».
- Мы всю жизнь платим пенсионные взносы, не зная, воспользуемся ли ими (особенно после повышения пенсионного возраста). Так почему нам не получать у государства бесплатно то, что нам совершенно точно понадобится? - спрашивает Шелягов в сообщении в Telegram.
По мнению Шелягова сумма в 6 тысяч рублей, которая гарантирована государством на погребение — ничтожно мала, если сравнивать с расценками в ритуальных услугах. Шелягин знает о чем говорит — ведь он видит бизнес изнутри. По его словам, за такие деньги тело не хоронят, а утилизируют.
- Мы обязаны в новом созыве Думы принять закон о безусловном базовом бесплатном наборе ритуальных товаров и услуг. Он должен быть законодательно гарантирован и обеспечивать любому гражданину РФ достойное прощание и захоронение! Только такое решение сметёт всё это воронье, которое относится к нам, как к падали. Всё достойно и бесплатно – от начала до конца! Мы это заслужили! - обещает кандидат в депутаты ГД, которого в России называют "похоронным королем", владеющим империей ритуального бизнеса.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", политологи считают "Партию пенсионеров" спойлером, играющим на руку "Единой России".