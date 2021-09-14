Байден требует, чтобы штаты ввели обязательную вакцинацию для всех учителей

Надеясь предотвратить переворот в следующем учебном году из-за пандемии, президент Джо Байден в пятницу посетил среднюю школу в Вашингтоне, чтобы продвигать свой новый план COVID, обвинив некоторых республиканских губернаторов в «бесцеремонности» со здоровьем детей.
План Байдена, объявленный днем ранее, потребует вакцинации до 100 миллионов американцев и будет направлен на усиление тестирования на вирусы. По его словам, при принятии этих мер в школах должен быть низкий риск передачи коронавируса, пишет medicalxpress.com.
«Я хочу, чтобы люди знали, что у нас все будет хорошо», - сказал Байден во время выступления в средней школе Брукленда, недалеко от Белого дома. «Мы знаем, что нужно, чтобы наши дети были в безопасности, а наши школы открыты».
Но поскольку рост дельта-варианта COVID-19 создает неопределенность в отношении начала нового учебного года - в некоторых случаях вынуждая школы закрыться через несколько дней - неясно, будет ли план Байдена зайти достаточно далеко, чтобы предотвратить массовые сбои. Байден не имеет прямого контроля над большинством школ, которые обычно управляются на местном уровне, и его план встречает резкое сопротивление со стороны республиканцев.
В соответствии с его расширенным мандатом на вакцинацию все работодатели, в которых работает более 100 человек, должны требовать, чтобы они еженедельно делали прививки или тестировались на вирус. Отдельным положением требуются вакцины для работников программ Head Start и в школах, находящихся в ведении федерального правительства, от которых страдают около 300 000 рабочих.
План прямо не требует вакцинации учителей в школах с местным управлением, но некоторые руководители системы образования считают, что правило работодателя будет фактически равносильно требованию вакцины для учителей во многих штатах.
Эта часть плана вводится в действие новым правилом Управления по охране труда. А в штатах, где действуют планы OSHA, учителя будут среди тех, кто должен пройти вакцинацию или пройти тестирование лица, согласно интерпретации AASA, ассоциации школьных директоров.
Ожидается, что он будет применяться к 26 штатам, в том числе к нескольким штатам с республиканскими губернаторами, которые выступали против плана Байдена, таким как Южная Каролина, Теннесси и Аризона.
Байден не затронул этот аспект своего плана в пятницу. Вместо этого он призвал штаты ввести свои собственные требования к вакцинам для школьных работников.
«Около 90% школьного персонала и учителей вакцинированы - нам нужно сделать это на 100%», - сказал Байден. «Я призываю всех губернаторов потребовать вакцинацию всех учителей и сотрудников».
Губернаторы нескольких штатов уже приказали сделать прививки учителям, в том числе в Калифорнии, Орегоне, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Но большинство оставляет это на усмотрение школьных округов , а некоторые штаты, возглавляемые республиканцами, запретили вакцинацию.
Байден в пятницу упрекнул республиканских губернаторов, поклявшихся бороться с его новыми правилами.
«Я так разочарован тем, что, в частности, некоторые губернаторы-республиканцы так бесцеремонно относились к здоровью этих детей, так бесцеремонно относились к здоровью своих общин», - сказал он. «Мы здесь играем по-настоящему. Это не игра».
Но большинство его замечаний носили более примирительный тон, чем речь в четверг, в которой Байден выразил свое разочарование теми, кто остался непривитым. В пятницу он вернулся к посланию единства, настаивая на том, что «мы должны объединиться», чтобы победить вирус.
Выступая перед студентами в Брукленде, Байден аплодировал тем, кто уже был вакцинирован. Если все они получат выстрелы, Байден пообещал пригласить их с особенным визитом в Белый дом.
Он также использовал Вашингтон, округ Колумбия, как образец. В государственных школах города открыты клиники вакцинации , и 65% детей в возрасте от 12 до 17 лет сделали хотя бы свою первую прививку, и этот показатель, по словам Байдена, является одним из самых высоких в стране.
Обращаясь к американским семьям, Байден призвал родителей как можно скорее сделать прививки подросткам и другим подходящим детям. Он утверждал, что это ничем не отличается от стандартных прививок от кори, эпидемического паротита, краснухи и других болезней.
Однако среди самых больших угроз его плану является большое количество детей, которые еще слишком малы, чтобы сделать укол. В большинстве начальных и средних школ учатся дети младше 12 лет, которым не разрешено получать вакцины от коронавируса.
Говоря об этих опасениях, Байден сказал, что поддерживает «независимый» научный процесс проверки снимков, но также пообещал сделать их доступными для детей младшего возраста, как только это станет безопасным.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в его усилиях, направленных на то, чтобы делать научные исследования как можно быстрее и безопаснее», - сказал он.
Расширенный мандат на вакцинацию не распространяется на студентов, но некоторые округа перешли на прививки для студентов. Округ Лос-Анджелеса на этой неделе стал первым крупным округом, который ввел в действие мандат для учащихся в возрасте от 12 лет и старше.
Помимо вакцин, план Байдена направлен на усиление тестирования на вирусы в школах.
Правила тестирования сильно различаются в зависимости от школы и штата. Некоторые округа регулярно тестируют всех учащихся, в том числе в округе Лос-Анджелес, а некоторые вообще отказываются от тестирования. И для многих становится все труднее найти расходные материалы для тестирования на фоне общенациональной нехватки экспресс-тестов.
В рамках плана Белого дома правительство работает над увеличением предложения тестов на вирусы и их доступностью в розничных магазинах, включая Walmart и Amazon. Байден сказал, что это приведет к еще 300 миллионам тестов на коронавирус, в том числе для школ.
«Я хочу, чтобы все школы внедрили программы регулярного тестирования, чтобы убедиться, что мы выявляем и изолируем случаи до того, как они могут распространяться», - сказал Байден.
План получил поддержку двух крупнейших профсоюзов учителей страны, Национальной ассоциации образования и Американской федерации учителей. Обе группы также одобрили требования о вакцинации всех учителей и школьного персонала .
Другие образовательные группы, поддерживающие этот план, включают Национальную ассоциацию школьных советов, которая заявила, что это происходит в «чрезвычайно критическое время». Группа заявила, что приветствует поддержку Байдена, даже несмотря на то, что лидеры образования сталкиваются с «угрозами, злоупотреблениями и преследованием» из-за своих мер в области общественного здравоохранения.
Выступая вместе с Байденом в пятницу, первая леди Джилл Байден похвалила педагогов как «героев» за их работу за последний год. Первая леди, долгое время преподававшая в общественном колледже, сказала, что американцы обязаны защищать студентов, когда они возвращаются в класс.
«Мы в долгу перед ними пообещали, что их школы будут открыты в максимально возможной безопасности», - сказала она. «Мы обязаны им следовать науке - мы обязаны единством, чтобы мы могли бороться с вирусом, а не друг с другом».