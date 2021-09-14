Погода в Бердске 14 сентября 2021 года: когда наступит бабье лето?

14 сентября в Бердске установится прохладная, ветреная погода, с небольшими осадками.
Утром воздух прогреется до +6 градусов, к обеду столбики поднимутся не выше +11 тепла. Весь день будет облачно, а к вечеру может пойти небольшой дождь. Ветер в этот день будет дуть западный до 5 м/c. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 57%.
14 сентября отмечен в народном календаре как Семенов день или Семён Летопроводец.
В Церковном календаре вспоминают память память преподобного Симеона Столпника (459) и матери его Марфы. Святой Симеон 37 лет своей жизни провел в келье, расположенной на четырехметровом столпе. Все это время он посвятил молитвам, посту и другим аскетическом подвигам. Он проповедовал христианство и получил дар от Бога - исцелять болезни: как тела, так и души.
В народе 14 сентября, по старому стилю 1 сентября - встречали начало Нового года - Новолетие. В семьях вечером перед праздником тушили весь свет — горели только лампады. Как только начинало светать, в печи разували «новый огонь» — он символизировал начало следующего годичного цикла, привлекал в дом счастье и достаток. Считалось, что работа при таком освещении притягивает богатство.