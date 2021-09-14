Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 14 сентября 2021 года: когда наступит бабье лето?

6:30:439/14/2021Фото: pixabay.com
0

4 сентября отмечен в народном календаре как Семенов день или Семён Летопроводец.

В этот день встречали начало Нового года - Цветолетие.

14 сентября в Бердске установится прохладная, ветреная погода, с небольшими осадками.

Утром воздух прогреется до +6 градусов, к обеду столбики поднимутся не выше +11 тепла. Весь день будет облачно, а к вечеру может пойти небольшой дождь. Ветер в этот день будет дуть западный до 5 м/c. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 57%.

14 сентября отмечен в народном календаре как Семенов день или Семён Летопроводец.

В Церковном календаре вспоминают память память преподобного Симеона Столпника (459) и матери его Марфы. Святой Симеон 37 лет своей жизни провел в келье, расположенной на четырехметровом столпе. Все это время он посвятил молитвам, посту и другим аскетическом подвигам. Он проповедовал христианство и получил дар от Бога - исцелять болезни: как тела, так и души.

В народе 14 сентября, по старому стилю 1 сентября - встречали начало Нового года - Новолетие. В семьях вечером перед праздником тушили весь свет — горели только лампады. Как только начинало светать, в печи разували «новый огонь» — он символизировал начало следующего годичного цикла, привлекал в дом счастье и достаток. Считалось, что работа при таком освещении притягивает богатство.

19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Напиток, который особенно вреден для мужчин
«План-катастрофа»: Захарова рассказала, что ждет Европу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Эти звезды не зря сменили пол: причина у них была веская
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Шойгу одним словом оценил ситуацию в Афганистане
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
традициипогода в Бердске 14 сентябряСеменов день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С новолетием!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий

Последние новости

БердскПогода в Бердске 14 сентября 2021 года: когда наступит бабье лето?
6:30:43 9/14/2021
Погода в Бердске 14 сентября 2021 года: когда наступит бабье лето?
Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:21 9/14/2021
Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Светлые открытки с Воздвижением Креста Господня 14 сентября для верующих
6:15:39 9/14/2021
Светлые открытки с Воздвижением Креста Господня 14 сентября для верующих
Рак кишечника: новое исследование демонстрирует «четкую связь» между антибиотиками и опухолями
6:00:51 9/14/2021
Рак кишечника: новое исследование демонстрирует «четкую связь» между антибиотиками и опухолями
Праздничные открытки в Новолетием 14 сентября для каждого: Просто отправь по WhatsApp родным
5:45:51 9/14/2021
Праздничные открытки в Новолетием 14 сентября для каждого: Просто отправь по WhatsApp родным
Магнитные бури 14 сентября 2021 года: почему у метеопатов чаще всего болит голова?
5:45:03 9/14/2021
Магнитные бури 14 сентября 2021 года: почему у метеопатов чаще всего болит голова?
Самые сочные и яркие открытки 14 сентября в Бабье лето для коллег и родных
5:15:08 9/14/2021
Самые сочные и яркие открытки 14 сентября в Бабье лето для коллег и родных
Как часто нужно стирать наволочку? Вы очень удивитесь, узнав, что вы делаете все наоборот
5:00:13 9/14/2021
Как часто нужно стирать наволочку? Вы очень удивитесь, узнав, что вы делаете все наоборот
Гипермаркет Waitrose запретил пластиковые пакеты для доставки и сбора мусора в магазинах
4:00:31 9/14/2021
Гипермаркет Waitrose запретил пластиковые пакеты для доставки и сбора мусора в магазинах
Долой убийцу-сахар: пять безумно вкусных способов использовать овощи вместо конфет и пирожных
3:00:51 9/14/2021
Долой убийцу-сахар: пять безумно вкусных способов использовать овощи вместо конфет и пирожных