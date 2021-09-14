Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 сентября 2021 года
Начало индикта – церковное новолетие
Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их
Народные праздники и приметы
Симеон-летопроводец
По народному календарю в этот день чтут память святого Симеона Столпника.
Это торжество приходится на начало бабьего лета, в честь чего устраиваются народные гуляния. Также к этому сроку начинается пора свадеб и смотрин.
В народе этот день считается удачным для новоселья.
На Руси существовал обряд посвящения детей, которым исполнилось 3 года, в воины и земледельцы. Для этого читали молитву и выстригали на голове пучок волос. Затем крестный отец сажал ребенка на коня и проводил по двору. После такого обряда воспитанием мальчиков занималась только мужская половина семьи.
Если на полях много паутины, то осень будет длинной.
Приметы
- Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день – к сухой осени.
- В этот день ведренно – осень будет ненастной и холодной.
- Серо и пасмурно в этот день – осень будет продолжительной.
- Много тенетника – осень долгая и ясная.
- Если гуси улетают в этот день, ждите ранней зимы.
Источник: my calend.ru