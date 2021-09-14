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Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:219/14/2021Фото: pixabay.com
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В народе этот день считается удачным для новоселья.

Если на полях много паутины, то осень будет длинной

Православные праздники 10 сентября 2021 года

Начало индикта – церковное новолетие
Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
Мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона, учителя их

Народные праздники и приметы

Симеон-летопроводец
По народному календарю в этот день чтут память святого Симеона Столпника.

Это торжество приходится на начало бабьего лета, в честь чего устраиваются народные гуляния. Также к этому сроку начинается пора свадеб и смотрин.

В народе этот день считается удачным для новоселья.

На Руси существовал обряд посвящения детей, которым исполнилось 3 года, в воины и земледельцы. Для этого читали молитву и выстригали на голове пучок волос. Затем крестный отец сажал ребенка на коня и проводил по двору. После такого обряда воспитанием мальчиков занималась только мужская половина семьи.

Если на полях много паутины, то осень будет длинной.

Приметы


  • Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день – к сухой осени.
  • В этот день ведренно – осень будет ненастной и холодной.
  • Серо и пасмурно в этот день – осень будет продолжительной.
  • Много тенетника – осень долгая и ясная.
  • Если гуси улетают в этот день, ждите ранней зимы.

Источник: my calend.ru

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