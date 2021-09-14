Магнитные бури 14 сентября 2021 года: почему у метеопатов чаще всего болит голова?

14 сентября с утра геомагнитный фон будет спокойным. Но ненадолго - ближе к вечеру космическая погода начнет ухудшаться. Так в 19.00 по Новосибирску начнутся геомагнитные волнения, которые могут вызвать, хоть и незначительные, но неприятные симптомы у метеозависимых.
Из ответов наших читателей, чаще всего, магнитные бури вызывают головную боль:
- Давит голову, давление скачет.
- Температуры нет, а голова болит.
- Такое чувство, будто не спал всю ночь.
- Голова болеть начинает за два дня до бури.
- Голова болит, бессонница появляется.
Таким образом, частым симптомом становится мигрень. Исследования показывают, что изменение погоды или атмосферного давления вызывает головные боли у 73% страдающих метеозависимостью.
Считается, что головные боли, вызванные экстремальными погодными условиями - защитная реакция организма, поскольку они побуждают человека искать более гостеприимную среду.
Кроме того, люди, страдающие мигренью во время плохой погоды, имеют порог болевой реакции ниже, чем те, кто переносит ненастные условия легче. Врачи считают, что такие метеопаты унаследовали свою чувствительность по наследству.
У некоторых людей возникают признаки надвигающейся мигрени за два дня до того, как начнется головная боль или плохая метеорологическая обстановка. В список первичных симптомов входят:
- Раздражительность
- Депрессия
- Частая зевота
- Чувство особой возбудимости
Что можно сделать дома, чтобы облегчить симптомы:
- Приложите пакет со льдом, завернутый в ткань, к болевой точке на голове;
- Откажитесь от кофе и алкоголя;
- Примите теплую, расслабляющую ванну или душ и отдохните;
- Избегайте шумных или ярко освещенных мест.