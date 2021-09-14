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Светлые открытки с Воздвижением Креста Господня 14 сентября для верующих

6:15:399/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Праздник Воздвижения Креста Господня является непереходящим, всегда отмечается 27 сентября (14 сентября по старому стилю).

Воздвижение Креста Господня

С Воздвижением я вас поздравляю!
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает
И не дает неправильно свернуть.

Пускай в душе всегда горит надежда,
Пусть вера вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.

***

С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

Воздвижение Креста Господня

С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет, Небо от невзгод хранит. Сердце свету дверь откроет, Душу лишь любовь пьянит!

***

Праздник светлый и чистый сегодня:
Воздвижение Креста Господня!
Будьте счастливы, будьте любимы
И Господом вечно хранимы!

Пусть здоровье всегда крепким будет,
А ваш дом — чист, богат и уютен!
И пускай Креста воздвижение
Принесет душе мир и смирение!

Источник: pozdravok.ru

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