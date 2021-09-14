Светлые открытки с Воздвижением Креста Господня 14 сентября для верующих

С Воздвижением я вас поздравляю!
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает
И не дает неправильно свернуть.
Пускай в душе всегда горит надежда,
Пусть вера вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.
***
С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет, Небо от невзгод хранит. Сердце свету дверь откроет, Душу лишь любовь пьянит!
***
Праздник светлый и чистый сегодня:
Воздвижение Креста Господня!
Будьте счастливы, будьте любимы
И Господом вечно хранимы!
Пусть здоровье всегда крепким будет,
А ваш дом — чист, богат и уютен!
И пускай Креста воздвижение
Принесет душе мир и смирение!
Источник: pozdravok.ru