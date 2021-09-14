Яркие открытки с началом индикта – церковным новолетием 14 сентября для каждого

Пожалуй, новолетие является самым незаметным православным праздником.
Корни это праздника уходят в глубокую древность — впервые его отметили в 1363 году. Начиная с 1492 года новолетие стали праздновать как церковно-государственный праздник. Потом встреча Нового года была перенесена на 1 января, но народный праздник не исчез бесследно.
Всех желающих идти путем духовного совершенства Православная Церковь наставляет выверенной веками системой праздников и постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть церковного календаря. Внутри каждого круга вспоминается вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия Спасителя.