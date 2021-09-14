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Разрешается ли работать в день Начала индикта – церковного новолетия 14 сентября? Можно ли убираться дома и какую молитву читать

9:00:009/14/2021Фото: pixabay.com
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Важно начать новый церковный год правильно. Соблюдая все запреты и традиции этого дня.

Церковный год называет новолетием

Церковный год называет новолетием, или началом индикт, выпадая на 14 сентября (1 сентября по старому стилю) являясь первым днем нового церковного года.

Благочестивая традиция Церкви гласит, что Иисус из Назарета начал проповедовать благую весть о Своей миссии 1 сентября.

Также Предание гласит что именно в сентябре евреи впервые вступили в Землю обетованную. Обычай начинать новый год с осени был распространен в библейских и средиземноморских землях. Из-за того, что летний сбор урожая был завершен и был перенесен на хранение. И наступал период, когда люди начали готовиться к новому сельскохозяйственному году. Это было подходящее время для новых начинаний. О чем говорится на богослужениях в Новом году, когда христиане молят Бога о хорошей погоде, сезонных дождях и плодородии земли.

Поэтому важно начать новый церковный год правильно. Соблюдая все запреты и традиции этого дня. Работать в праздник, без особой необходимости - не следует. Лучше посвятить его молитве, добрым делам и начинаниям. Тем более в праздничный день работа может не ладиться. Что, в итоге, приведет к пустой трате времени. Что касается уборки дома, то лучше сделать это накануне или перенести на следующий день.


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