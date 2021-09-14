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14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника

11:00:049/14/2021Фото: pixabay.com
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Накануне праздника люди тушили старый огонь в доме, а рано утром читая заклинания зажигали новый.

В начале осени сельскохозяйственные работы заканчивались

Наши предки в разное время праздновали Новый год.

Пока на Руси не появился Юлианский календарь, год у древних славян начинался в начале весны и назывался «Первый день во году». Такой обычай празднования продолжался вплоть до 1492 года. Пока царь великий Иван Третий не подписал указ об установлении начала нового года 1 на первое сентября(14 сентября сейчас). На праздник существовала не самая приятная традиция - платить деньги, собирать пошлины и оброки. Но, несмотря на такой неприятный момент, люди все-равно любили это торжество, поскольку именно это время в году любой крестьянин мог попасть в царские палаты, чтобы попросить у правителя правосудия.

Это не единственная традиция на праздник. Славяне проводили новый год куда веселее, чем принято считать.

Например, устраивали обычаи, да такие интересные, что современному человеку и в голову не придет, что можно так провести этот праздник.

В начале осени сельскохозяйственные работы заканчивались, и древние славяне начинали работать дома. Накануне люди тушили старый огонь в доме, а рано утром читая заклинания зажигали новый.

Также читали заклинания на своих полях, чтобы следующий год, гарантировал хороший урожай.

Если в семье подрастали мальчики, которым было три года, то их уже посвящали в воины. Для этого детей стригли и садили на коня, после чего воспитанием до их совершеннолетия занимались все мужчины в доме.

Славяне считали, что Новолетие – это самое удачное время для новоселья. Поэтому многие именно к этому времени спешили достроить свои дома. А из старых домов, если находили там тараканов или мух, то их обязательно хоронили. Для этого делали специальный гроб из репы, который относили вместе с мертвыми насекомыми подальше от дома, вместе с бедностью и несчастьями.

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