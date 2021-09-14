Темная сторона Весов: самые ужасные и отрицательные черты знака зодиака Весы

Знак зодиака Весы, рожденный между 23 сентября и 23 октября, управляется воздухом, как и другие воздушные знаки Водолей и Близнецы.
Весы свободолюбивы и не любят, когда их связывают. Они выразительны и изобретательны и всегда готовы открыть свои сердца для окружающих с помощью благотворительных мероприятий.
Весы - это 7-й знак зодиака в астрологии, связанный с отношениями и партнерством. Управляемые Венерой, Весы - один из знаков зодиака, который ценит любовь и красоту; на самом деле известно, что большинство Весов избегают конфронтации и уродства, пишет yourtango.com.
Весы будут стремиться к спокойствию во всех аспектах своей жизни, от отношений до карьеры. Они часто являются миротворцами в кругу друзей, так как желают, чтобы все также были спокойны и умиротворены. В результате они считаются одними из самых приятных людей, с которыми можно общаться.
Но у них также есть отрицательные черты характера, которые могут быть настолько же вредными, насколько полезны их положительные черты характера.
Как и у всех знаков зодиака, отрицательные черты постепенно выходят на поверхность. Эти изменения настолько драматичны, что часто трудно сказать, способны ли обычно мирные и романтичные Весы на такие поступки.
6 отрицательных черт знака зодиака Весы
1. Потакание своим слабостямВесы обычно являются одними из самых щедрых людей в комнате. Они без колебаний дадут человеку то, что ему нужно, когда ему это нужно, если это в их силах.
Однако Весы также могут быть невероятно своенравными. Они наслаждаются лучшими вещами в жизни и, не колеблясь, игнорируют свою более благотворительную сторону, чтобы покупать новую одежду, мебель или все, что поражает их воображение.
2. ПоверхностноеВесы любят красоту жизни. Они первыми узнают фиолетовый цвет в поле или оценят очертания рисунка.
Однако с этой любовью к красоте приходит навязчивая идея быть красивой. Это может привести к осуждающему поведению, когда Весы избегают вещей, которые им не кажутся красивыми. К сожалению, иногда это может включать в себя появление других.
3. БезразличныйНесмотря на то, что они, как известно, являются одним из наиболее эмоциональных знаков, Весы могут очень легко отстраниться.
В ситуациях, когда вы можете знать, что они реагируют с любовью или привязанностью, если они сочли конкретную ситуацию чем-то, что им неинтересно, они оцепенят и не обратят на нее никакого внимания. Это часто может скрыть их от реальности вокруг них.
4. НерешительностьВ своем стремлении к миру и поддержанию равновесия Весы могут быть очень нерешительными. Они будут тратить минуты (а иногда и часы) на то, чтобы принять идеальное решение.
К сожалению, из-за непостоянства ветра они также меняют это идеальное решение на другое, а иногда и обратно на предыдущее, что часто может расстраивать.
5. МстительныйВесы обычно любят сохранять мир; однако временами они все равно злятся. Это заставит их вести себя мстительно.
Если они почувствуют, что кто-то обидел их - или, что еще хуже, их подозрения верны - Весы постараются отомстить этому человеку. Они могут стать манипуляторами, что нечасто встречается у этого знака зодиака.
6. КонтроллингВ своем стремлении к спокойствию Весы могут быть тиранами, требуя мирного решения всех своих проблем. Они без колебаний утверждают, что они считают правильным способом положить конец любому конфликту. Они, как известно, злятся, если люди не придерживаются того, что они говорят, до такой степени, что используют свое обаяние, чтобы манипулировать ситуацией, чтобы добиться своего.
Как и все знаки зодиака, Весы сложны.
Несмотря на то, что их отрицательные черты личности устрашают, они не проявляют негатива. На самом деле их желание оставаться хорошими настолько велико, что мы редко видим их отрицательные черты.
Однако будьте осторожны - как и любые весы, Весы могут наклониться в любом направлении, если их слишком сильно отягощать.