В китайском городе Путянь с населением 2,9 млн жесткая вспышка коронавируса: людей высаживают из поездов и автобусов, чтобы сдержать вирус

Медицинские работники отправляют своих коллег, уезжающих, чтобы помочь со вспышкой COVID-19 в Путянь, из провинциальной больницы в Фучжоу в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая в воскресенье, 12 сентября 2021 г. Путянь, город на юге Китая, который пытается сдержать распространение вируса. Вспышка коронавируса призвала общественность в воскресенье не уезжать,
Город на юге Китая, который пытается сдержать вспышку коронавируса, в воскресенье сказал общественности не покидать город, приостановил автобусное и железнодорожное сообщение и закрыл кинотеатры, бары и другие объекты.
Правительство города объявило, что любой, кому необходимо покинуть Путянь, город с населением 2,9 миллиона человек в провинции Фуцзянь к югу от Шанхая, для важной поездки, должен иметь доказательство отрицательного результата теста на коронавирус в течение последних 48 часов, пишет medicalxpress.com.
Китай объявил, что коронавирус находится под контролем в начале 2020 года, но пострадал от вспышек более заразного дельта-варианта. Власти заявляют, что большинство случаев связано с путешественниками, прибывающими из России, Мьянмы и других стран.
По данным Национальной комиссии здравоохранения, в Путянь за 24 часа до полуночи субботы было зарегистрировано 19 новых инфекций, которые, как предполагалось, были переданы на месте. Об одном сообщалось в Цюаньчжоу, также в провинции Фуцзянь.
Первыми заболевшими в Путянь стали студенты из округа Сянью, но эксперты подозревают, что вспышка могла быть вызвана отцом одного студента, который вернулся из Сингапура 4 августа, согласно официальной газете Global Times.
Путешественник по фамилии Линь прошел 14-дневный карантин и девять тестов на нуклеиновую кислоту и серологические тесты, все из которых были отрицательными, сообщает Global Times со ссылкой на местные власти. В нем говорится, что в пятницу он дал положительный результат.
Жителям деревень в Сяньюй, где были обнаружены инфекции, запретили выезжать, сообщает газета.
Автобусное и железнодорожное сообщение с Путянем было приостановлено в субботу, сообщает Global Times.
Правительство города объявило, что в других местах в Путяне кинотеатры, карточные залы, тренажерные залы, туристические объекты и другие объекты были закрыты. Рестораны и супермаркеты получили указание «строго контролировать» количество клиентов и проверять температуру. Школам было приказано требовать, чтобы ученики носили маски на уроках.
В субботу Комиссия по здравоохранению объявила, что в Путянь были отправлены эксперты для наблюдения за работой по борьбе с болезнями.
Китай сообщил о 4636 случаях смерти от коронавируса из 95199 подтвержденных случаев.