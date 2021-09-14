Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?

Святой Симеон Столпник был христианским святым-аскетом, который прославился своей строгой преданностью 37 лет на небольшой платформе на вершине столпа в Сирии. Однажды Симеон обнаружил колонну, сохранившуюся среди древних руин, которая вдохновила святого на создание новой формы личного благочестия. После этого открытия он построил небольшую платформу на вершине колонны и постановил, что проведет остаток дней на ее вершине.
В народе этот день называется Семенов день, который со временем приобрел множество запретов, традиций и обычаев.
Семенов день раньше связывали с началом года. Потому что с середины XVII века и до 1700 года на Руси, новый год отсчитывался с 1 сентября по старому стилю. Это означало конец летнего сезона и завершение года. А покровителем этого дня был Симеон Столпник, который провожал самую теплую и солнечную пору года и приводил в новый годовой цикл.
Наши предки верили, что именно 14 сентября Землю покидала богиня Жива — олицетворение плодородия, юности, лета и природой завладевали постепенно холод и стужа.
На Бабье лето было принято благо дарить Живу за хороший урожай и просить, чтобы в следующем году она снова подарила Земле много силы и плодородия.
Для этого в полях ставили разные угощения, пели ритуальные песни, устраивали пикники на свежем воздухе.