Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?

12:00:109/14/2021Фото: pixabay.com
0

Семенов день был связан с началом года. Ведь с середины XVII века и до 1700 года на Руси новолетие отсчитывалось с 1 сентября по старому стилю.

После Бабьего лета природой завладевали постепенно холод и стужа

Святой Симеон Столпник был христианским святым-аскетом, который прославился своей строгой преданностью 37 лет на небольшой платформе на вершине столпа в Сирии. Однажды Симеон обнаружил колонну, сохранившуюся среди древних руин, которая вдохновила святого на создание новой формы личного благочестия. После этого открытия он построил небольшую платформу на вершине колонны и постановил, что проведет остаток дней на ее вершине.

В народе этот день называется Семенов день, который со временем приобрел множество запретов, традиций и обычаев.

Семенов день раньше связывали с началом года. Потому что с середины XVII века и до 1700 года на Руси, новый год отсчитывался с 1 сентября по старому стилю. Это означало конец летнего сезона и завершение года. А покровителем этого дня был Симеон Столпник, который провожал самую теплую и солнечную пору года и приводил в новый годовой цикл.

Наши предки верили, что именно 14 сентября Землю покидала богиня Жива — олицетворение плодородия, юности, лета и природой завладевали постепенно холод и стужа.

На Бабье лето было принято благо дарить Живу за хороший урожай и просить, чтобы в следующем году она снова подарила Земле много силы и плодородия.

Для этого в полях ставили разные угощения, пели ритуальные песни, устраивали пикники на свежем воздухе.

Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
традицииславянебабье летопраздникиобычаиСеменов день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

C праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Люди, которым фотошоп противопоказан
Жизнь эксцентричного американского мультимиллионера
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Идеалы женской красоты в разных странах мира, 40 фотографий

Последние новости

Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
12:00:10 9/14/2021
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
БердскЖару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
11:59:10 9/14/2021
Жару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
БердскМама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
11:22:03 9/14/2021
Мама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
11:17:09 9/14/2021
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
11:00:04 9/14/2021
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
10:57:08 9/14/2021
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
БердскОперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске
10:48:28 9/14/2021
Оперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске
Бердск"Из меня сделали посмешище": О якобы надругательстве полицейскими заявила жительница Бердска
10:42:45 9/14/2021
"Из меня сделали посмешище": О якобы надругательстве полицейскими заявила жительница Бердска
БердскМеханик на производство в Бердске
10:33:23 9/14/2021
Механик на производство в Бердске
"Какая пошлятина": Алину Загитову затравили в соцсетях из-за фото в шубе за 650 000 рублей
10:18:03 9/14/2021
"Какая пошлятина": Алину Загитову затравили в соцсетях из-за фото в шубе за 650 000 рублей