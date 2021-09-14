Долой убийцу-сахар: пять безумно вкусных способов использовать овощи вместо конфет и пирожных

Знаете ли вы, что многие из ваших любимых блюд можно подсластить овощами? Удивительно, но многие овощи очень сладкие из-за содержащихся в них натуральных сахаров.
Например, морковь можно добавлять в кексы и пирожные. Кроме того, из них получается восхитительно сладкий сок в чистом виде или с другими овощами. Свекла великолепна в коктейлях и соусах, а в луке удивительно высокое содержание сахара. Из натуральных сладких овощей, таких как сладкий картофель, даже превращают полезные подсластители, пишет food.news.
Помимо сокращения потребления сахара, подслащивание продуктов овощами - отличный способ включить в свой рацион продукты, богатые питательными веществами. Также есть доказательства того, что диета с высоким содержанием фруктов и овощей может снизить риск различных заболеваний , от проблем с глазами до болезней сердца.
Вот пять способов подсластить пищу овощами.
1. Используйте сладкий картофель в шоколадных пирожныхЖареный сладкий картофель придает декадентским шоколадным пирожным естественную сладость и при этом снижает потребление сахара. Кроме того, растворимая клетчатка в сладком картофеле помогает контролировать уровень сахара в крови, замедляя всасывание сахара в кишечнике и помогая вам чувствовать себя сытым. Сладкий картофель также не содержит глютена.
Следуйте этому рецепту, чтобы сделать свои собственные декадентские шоколадные пирожные со сладким картофелем:
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо 1 большой яичный желток
- 1/2 фунта сладкого картофеля, очищенного, нарезанного кубиками и отваренного до готовности
- 1 чашка темного шоколада
- 3/4 стакана несладкого натурального какао-порошка
- 1/2 стакана несладкого миндального масла (или масла из семян подсолнечника при аллергии на орехи)
- 1/2 стакана растопленного кокосового масла
- 1/4 стакана органического кленового сиропа
- 2 чайные ложки чистого экстракта ванили
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1/2 чайной ложки соли
Подготовка:
- Разогрейте духовку до 350 F. Выстелите форму для выпечки брауни пергаментной бумагой, оставив выступы на два дюйма с каждой стороны. Слегка смажьте.
- В кухонный комбайн добавьте кубики сладкого картофеля, миндальное масло, кокосовое масло, яйцо и яичный желток. Перемешивайте в течение 1 минуты или до однородного состояния. Следите за тем, чтобы не осталось кусочков сладкого картофеля.
- Соскребите поверхность кухонного комбайна, затем добавьте ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте до однородности, около 30 секунд.
- Добавьте какао-порошок, соль и пищевую соду. Перемешивайте 1 минуту, затем добавьте шоколадную стружку.
- Вылить тесто в подготовленное блюдо и равномерно распределить. При желании посыпьте шоколадной стружкой.
- Выпекать 30 минут. Чтобы проверить, сделано ли это, вставьте в центр зубочистку. Если получилось несколько влажных крошек, готово. Дайте остыть, затем разрежьте на 24 полоски.
2. Замените добавленный сахар пастой мисо в соусе хойсинСоус Хойсин - это универсальный соус с сильным ароматом, который обычно используется для жарки. Его также часто используют в качестве глазури для мяса или в качестве маринада. Ключевым ингредиентом этого соуса является паста из ферментированных соевых бобов, которая придает неповторимый пикантный вкус, для достижения которого в других соусах используется рыба или мясо.
Однако большинство соусов хойсин, купленных в магазине, имеют очень сладкий вкус из-за добавления сахара. Для более здоровой версии попробуйте использовать пасту мисо вместо сахара. Паста мисо - это традиционная японская приправа из ферментированных соевых бобов. Обычно мисо имеет соленый, острый и пикантный вкус. Но более легкие сорта, как правило, более сладкие.
Вот рецепт соуса хойсин с низким содержанием сахара, подслащенного пастой мисо:
Ингредиенты:
- 1 чашка соевого соуса с низким содержанием натрия или тамари
- 1/4 стакана белой пасты мисо
- 3 столовые ложки несезонного рисового уксуса
- 2 столовые ложки обжаренного кунжутного масла
- 2 столовые ложки измельченного чеснока
- 2 столовые ложки воды
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала
- 1 чайная ложка измельченных хлопьев красного перца или масла чили
- 1/2 чайной ложки молотого черного перца
- 1/2 чайной ложки порошка с пятью специями (звездчатый анис, семена фенхеля, перец горошком, гвоздика, корица)
Подготовка:
- Смешайте соевый соус, уксус, кунжутное масло, чеснок, хлопья красного перца, черный перец и порошок из пяти специй в небольшой кастрюле. Тушите на среднем или слабом огне 1 минуту.
- Уменьшите огонь до минимума и добавьте пасту мисо. Доведите до слабого кипения.
- Смешайте кукурузный крахмал и воду в миске, затем добавьте это в соус. Варить на медленном огне, пока он не загустеет. Дайте остыть.
3. Подсластить суп морковьюДобавьте сладости томатному супу с базиликом, добавив в смесь тертую морковь. Тертая морковь также помогает сделать суп более кремообразным, за исключением насыщенных жиров в обычных сливках.
Следуйте этому простому рецепту сливочно-томатного супа с базиликом :
Ингредиенты:
- 3 средние моркови, очищенные и нарезанные тонкими ломтиками
- 3 измельченных зубчика чеснока
- 2 банки объемом 14,5 унций нарезанных кубиками помидоров без соли, с соком
- 3 стакана воды
- 2 стакана нарезанного сладкого лука
- 1/4 стакана слегка упакованных свежих листьев базилика
- 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима
- 3/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого черного перца
Подготовка:
- Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте морковь и лук. Готовьте под крышкой 10 минут или пока овощи не станут мягкими.
- Добавьте чеснок и готовьте 30 секунд, пока не станет ароматным. Добавить консервированные помидоры с их соком, водой, солью и перцем. Доведите до кипения на среднем или сильном огне.
- Уменьшите огонь до среднего и тушите 10 минут. Снимите с огня, затем добавьте базилик.
- Работая порциями, перелить суп в блендер. Взбить до получения однородной кремообразной массы.
- Верните смешанный суп в кастрюлю и разогрейте. Перелейте в миски и подавайте.
4. Положите тыкву в вафли для завтракаВафли - популярный продукт для завтрака, но обычно их готовят из очищенной муки и заправляют сверхсладким сиропом. Излишне говорить, что не стоит начинать выходной с такого нездорового завтрака.
Вместо этого сделайте свой собственный более здоровый вариант, следуя этому рецепту вафель со специями из тыквы . В основе этих вафель - натурально сладкое тыквенное пюре, покрытое греческим йогуртом с добавлением клена.
Ингредиенты:
- 4 больших яйца
- 3 стакана цельнозерновой муки
- 2 стакана нежирного греческого йогурта
- 2 стакана тыквенного пюре
- 2 стакана нежирного молока
- 1/2 стакана кокосового масла
- 1/2 стакана топленого несоленого масла
- 3 столовые ложки органического кленового сиропа
- 4 чайных ложки разрыхлителя
- 4 чайные ложки чистого экстракта ванили
- 2 1/2 чайных ложки молотой корицы, разделенной
- 2 чайные ложки молотого имбиря
- 1 чайная ложка соли
- 1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха
Подготовка:
- Разогрейте вафельницу.
- Смешайте в миске муку, разрыхлитель, 2 чайные ложки корицы, имбирь, соль и мускатный орех.
- В другой миске взбейте яйца. Добавьте молоко, кокосовое масло, сливочное масло, ваниль и тыквенное пюре.
- Вылейте смесь тыквенного пюре в миску с сухими ингредиентами. Взбивайте, пока не смешано.
- Работая партиями, добавьте около 1/2 стакана жидкого теста в вафельницу и равномерно распределите. Варить 1-2 минуты. Переложить на сервировочную тарелку.
- В небольшой миске смешайте йогурт, кленовый сироп и оставшуюся молотую корицу. Полить вафлями и подавать.
5. Подсластить воду огурцомОгурцы обладают мягким, слегка сладковатым вкусом из-за высокого содержания воды. Они освежают в сыром виде, но их также можно добавить в воду для придания аромата. Если вы не хотите нарезать огурцы каждый раз, когда хотите пить воду с естественным вкусом, сделайте из огурца кубики льда.
Просто нарежьте несколько огурцов и положите по несколько кусочков в каждую прорезь лотка для льда. Заполните щели водой и заморозьте.
Некоторые овощи являются удивительно хорошими заменителями сахара как в сладких, так и в соленых блюдах. Замена сахара на овощи - также отличный способ увеличить потребление различных питательных веществ, поскольку многие овощи являются источниками питательных веществ.