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Гипермаркет Waitrose запретил пластиковые пакеты для доставки и сбора мусора в магазинах

4:00:319/14/2021,PRIYA КИНГСЛИ-ADAMФото: pixabay.com
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В рамках эксперимента сеть супермаркетов отказалась от пластика для выращивания клубники и заменила контейнеры сетками.

Многие торговые сети еще не отказались от упаковки в пластиковые пакеты

WAITROSE обязалась сократить использование одноразовых пластиковых пакетов до 40 миллионов в год. Это обязательство означает, что пластиковые пакеты будут запрещены для доставки и сбора в магазинах.
Недавнее объявление было сделано в связи с тем, что розничный торговец изучает дальнейшие планы по сокращению использования пластика. В результате этого шага в магазинах также будут заменены другие сумки-переноски на более экологичные, пишет express.co.uk.

В рамках этого переезда Waitrose заменит 10 пенсов для жизни на многоразовые 50 пенсов, которые можно будет полностью перерабатывать и которые будут намного более долговечными.

Ритейлер заявил, что на его решение реализовать этот план повлияли результаты его собственного исследования, в результате которого было обнаружено, что большое количество пакетов по 10 пенсов использовалось только один раз.

Схема должна быть реализована с 27 сентября.

В тот же день розничный торговец восстановит услугу, при которой покупатели будут иметь возможность получать свои покупки к себе домой водителями-доставщиками.
В связи с пандемией сервис временно заблокировали.

Тем не менее, покупатели по-прежнему имеют возможность совершить покупки самостоятельно или оставить их у себя на пороге.

Ранее в этом году Waitrose анонсировала ряд экологически безопасных подходов, поскольку искала более устойчивые схемы, которые можно было бы внедрить в своем бизнесе.

В рамках эксперимента сеть супермаркетов отказалась от пластика для выращивания клубники и заменила контейнеры сетками «Air-Light». Экологичная упаковка теперь на 80 процентов состоит из переработанных материалов.

Упаковка также содержит подушечку для защиты фруктов, которую можно снять.

По оценке ритейлера, этот шаг снизит потребление пластика летом на 16,89 тонны.

В марте Waitrose объявила о своем решении прекратить продажу детских журналов с одноразовыми пластиковыми игрушками, чтобы бороться с загрязнением окружающей среды.
Ритейлер пообещал ввести запрет после того, как его вдохновила Скай, 10-летняя девочка из Гьенедда в Уэльсе.

Молодой человек провел кампанию, чтобы побудить издателей журналов прекратить продавать свою продукцию с бесплатными пластиковыми игрушками.

Гигант супермаркетов заявил, что на их решение также повлиял тот факт, что пластиковые детские игрушки не подлежат переработке.

Другие меры, направленные на сокращение использования пластика, привели к тому, что Waitrose сократила количество упаковок на своих пасхальных яйцах почти наполовину.
В феврале ритейлер объявил, что упаковка будет состоять только из переработанных материалов.

Среди продуктов с более экологичной упаковкой - курица из молочного шоколада с крапчатыми яйцами из супермаркета.

В прошлом году компания Waitrose сняла пластиковую упаковку со своих продуктовых консервных банок.

После того, как этот шаг был признан успешным, розничный торговец решил продавать бакалейные банки с несколькими покупками в картонных рукавах или продавать без упаковки.

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