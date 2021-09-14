Как часто нужно стирать наволочку? Вы очень удивитесь, узнав, что вы делаете все наоборот

Чистые простыни и наволочки не только роскошны для сна, но и необходимы для поддержания надлежащих стандартов гигиены. Как часто вы стираете наволочки? Наверное, этого недостаточно!
Если у вас грязные простыни и наволочки, то поскользнуться в постели после долгого тяжелого рабочего дня - совсем другое дело. Не ленитесь - если вы не стираете простыни, это может усугубить аллергию и состояние кожи, а также станет идеальной средой для пылевых клещей. Express.co.uk побеседовал с доктором Деборой Ли из интернет-аптеки Dr Fox, чтобы узнать, как часто вам нужно стирать наволочки, пишет express.co.uk.
Большинство из нас (около 90 процентов) меняют постельное белье раз в две недели, но этого недостаточно.
По общему мнению, мы все должны стирать простыни раз в неделю или, по крайней мере, иметь несколько комплектов простыней, чтобы мы могли менять их раз в неделю.
То же самое и с наволочками, но если вы страдаете от кожного заболевания, вам придется менять наволочку каждый день.
Это может показаться чрезмерным и может оказаться необходимым не для всех, но использовать свежую наволочку каждую ночь необходимо, если вы страдаете от прыщей, аллергии или хотите освежить цвет лица.
Доктор Ли объяснил: «Каждую ночь вы кладете лицо на наволочку, и даже если вы умылись и очистили лицо, вы затем натираете чистую кожу о потенциально загрязненную ткань.
«Мертвые клетки кожи, кожный жир, грязь и пот объединяются на вашей наволочке, создавая неблагоприятную среду для кожи.
«Стиральный порошок и кондиционер для ткани также содержат такие химические вещества, как фталаты, метиленхлорид, 1-диоксид и ацетальдегид.
«Фталаты, например, также связаны с другими состояниями, такими как астма, аллергия, рак и диабет».
Если вы хотите улучшить цвет лица и общее состояние здоровья, дайте коже отдохнуть и используйте чистую, безопасную и гигиеничную наволочку.
Доктор Ли сказал: «По возможности стирайте наволочку каждый день в горячей мыльной воде.
«Используйте небиологический стиральный порошок и откажитесь от кондиционера для ткани или воспользуйтесь гипоаллергенным средством».
Ваш выбор наволочки тоже важен, так как хлопок обычно лучше синтетики.
Доктор Ли сказал: «Хлопок можно стирать при высоких температурах, это мягкая, дышащая ткань.
Совсем недавно шелковые наволочки были рекомендованы для достижения наилучших результатов для волос и кожи.
«Шелк ультра-гладкий, снижает трение при взбалтывании кожи и волос, а также может помочь вашей коже лучше увлажниться в течение ночи».
Вы также можете рассмотреть наволочку Silvon или наволочку с эфирным маслом.
Д-р Ли сказал: «Серебряные наволочки Silvon вплетены в ткань, а серебро эффективно убивает множество различных видов бактерий.
«Наволочка Nufabrx сделана из бамбука и содержит мелиссу, лаванду и эфирные масла - было доказано, что она уменьшает количество бактерий на поверхности кожи на 90 процентов».
Может показаться, что ежедневная стирка наволочек доставляет много хлопот, но наличие нескольких разных наборов решит проблему.
Доктор Ли добавил: «Помните - наволочка имеет две стороны и ее можно вывернуть наизнанку.
«Вы можете лежать лицом на чистой поверхности каждые четыре дня, не стирая наволочку, если вы предпочитаете это делать.
«Вам также следует попытаться спать на спине, чтобы не тереться щеками о подушку.
«Вы слышали о YourFacePillow? Это не дает тебе поворачиваться на бок ночью? "