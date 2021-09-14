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Рак кишечника: новое исследование демонстрирует «четкую связь» между антибиотиками и опухолями

6:00:519/14/2021,ШАНЕЛЬ ДЖОРДЖИНАФото: pixabay.com
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Хотя исследование охватывает только пероральные антибиотики, существует мнение, что внутривенные антибиотики также могут влиять на микробиоту кишечника

Мужчины, так и женщины, принимавшие антибиотики более шести месяцев, на 17 процентов больше подвержены риску развития рака кишечника
Сюжет: Онкология
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Рак BOWEL, как известно, является вторым по величине убийцей рака - и теперь исследования показывают, что существует «четкая связь» между приемом антибиотиков и повышенным риском развития опухоли.
Университет Умео, Швеция, поделился результатами своего открывшего глаза исследования в начале этого месяца, заявив: «Считается, что влияние антибиотиков на микробиом кишечника лежит в основе повышенного риска рака ». Было подтверждено, что прием антибиотиков повысит риск рака кишечника в ближайшие 5-10 лет. «Результаты подчеркивают тот факт, что есть много причин для ограничения приема антибиотиков», - предупредила исследователь рака София Харлид, пишет express.co.uk.
«Хотя во многих случаях антибиотикотерапия необходима и спасает жизни, в случае менее серьезных заболеваний, которые, как ожидается, вылечат, следует проявлять осторожность».

Это помогает снизить устойчивость к антибиотикам и снизить риск рака кишечника.

В исследовательском документе указывается, что как мужчины, так и женщины, принимавшие антибиотики более шести месяцев, на 17 процентов больше подвержены риску развития рака восходящей кишки.

Такой заметно высокий риск был наибольшим для тех, кто принимал больше всего антибиотиков.
Набор данных также продемонстрировал «небольшое, но статистически значимое» увеличение риска рака после однократного курса антибиотиков.

Данные были получены от 40000 пациентов из Шведского регистра рака прямой кишки за период с 2010 по 2016 год.

Этих пациентов сравнивали с подобранной контрольной группой из 200 000 здоровых от рака людей, взятых из шведского населения в целом.

Хотя исследование охватывает только пероральные антибиотики, существует мнение, что внутривенные антибиотики также могут влиять на микробиоту кишечника.
«Нет абсолютно никаких причин для беспокойства только потому, что вы принимали антибиотики», - заверил Харлид.

«Повышение риска умеренное, и влияние на абсолютный риск для человека довольно мало», - продолжила она.

Рак кишечника
Великобритания по раку кишечника заявила: «Чем раньше <заболевание> будет диагностировано, тем легче его вылечить».

«У людей, у которых рак диагностирован на ранней стадии, гораздо больше шансов на успешное лечение, чем у тех, у кого рак стал более распространенным».

Симптомы рака кишечника


  • Кровотечение из ягодиц и / или кровь в фуже
  • Стойкое и необъяснимое изменение привычки кишечника
  • Необъяснимая потеря веса
  • Сильная усталость без очевидной причины
  • Боль или уплотнение в животе.

Всегда обращайтесь к своему терапевту, если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных симптомов.

Хотя может быть много других заболеваний, которые могут привести к подобным симптомам, всегда лучше пройти обследование.

У благотворительной организации по борьбе с раком кишечника в Великобритании есть «дневник симптомов», который вы можете скачать и заполнить.

Такой инструмент может помочь врачу составить более четкую картину ваших текущих симптомов.

Как можно минимизировать риск развития рака кишечника, известного как один из самых предотвратимых видов рака ?

Вы можете:


  • Избегайте обработанного мяса и ограничьте употребление красного мяса
  • Ешьте много клетчатки из цельного зерна, бобовых, овощей и фруктов.
  • Будьте здоровой массой тела
  • Делайте 30 минут активности пять раз в неделю.
  • Уменьшите потребление алкоголя или вообще не пейте
  • Не курите.

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