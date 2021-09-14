Затяжная магнитная буря сентября: Дата бури и кому следует быть готовым

Долгие и сильные магнитные бури случаются четыре раза за месяц. Три мощных солнечных всплеска уже прошли - остался последний, который, по прогнозам, выпадает на 21 число, а начало его будет ночью 20 сентября. Сила бури составит три балла и не обойдет стороной метеозависимых людей.
Таким образом при возникновении отрицательной геомагнитной ситуации у лиц группы риска может изменяться артериальное давление, отрицательная динамика электрокардиограммы, нарушения кровообращения. По статистике, можно проследить, что после вспышки на Солнце количество сердечных приступов увеличивается.
При этом многие люди, которые не жалуются на свое здоровье, могут реагировать на космическую погоду, отмечая у себя сильную реакцию на внешние раздражители, вялость, депрессию и торможение в принятии решений, повышается агрессивность и конфликты с окружающими. Поэтому поддержание психофизического состояния человека является главной целью, при магнитных бурях.
Важно в период геомагнитных возмущений хорошо высыпаться, гулять на свежем воздухе, окружать себя благоприятной обстановкой.
Если вы чувствуете, что организм испытывает сильный стресс - сделайте все, чтобы его снять. Нельзя держаться до последнего. Самым быстрым и эффективным способом успокоиться - побаловать себя вкусной едой, заварить горячий чай, сходить на прогулку. Кстати, особенно хорошо помогает бег трусцой - если есть возможность пробежаться, то обязательно ее используйте.