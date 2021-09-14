Праздничные открытки в Новолетием 14 сентября для каждого: Просто отправь по WhatsApp родным

Праздник Новолетие праздновать пора.
Радуются взрослые и даже детвора.
Пусть от блага и добра будет светел дом,
Чтоб природа вам дала пищи полон стол.
Пусть вам мирным воздухом целый год дышать,
И почаще в гости друзей и близких звать.
С Новолетием друзья, поздравляю вас.
Для вас Славянский новый год много радости припас.
А вы возможно и не знали,
Что в те, былые времена,
Славяне-предки отмечали,
Двадцать второго сентября.
День Новолетия, а мы же,
Его зовем, как Новый Год.
И до Петра все так и было,
И начинался осенью отсчет!
С чем вас я и хочу поздравить,
В осенний солнечный денек.
Ну а в подарок вам достался,
Столь просветительский стишок!
Пусть Новолетие сегодня наступает, Славянский Новый Год приходит к нам, Я поздравляю всех с торжественным началом, Начало жизни в радостных лучах.
Пусть Новый Год подарит счастье,
Любовь всем тем, кто все еще один,
Здоровье и удачу тем, кто болен,
Чтоб каждый день в году прекрасно проходил.
Чтоб все желания осуществились,
Ушла печаль и горести назад,
Пускай все дни наполнятся везением,
В семье царит лишь мир и лад.
Источник: pozdravok.ru