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Праздничные открытки в Новолетием 14 сентября для каждого: Просто отправь по WhatsApp родным

5:45:519/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Славянское Новолетие – время для подведения итогов и зачатия всего нового. Если в современном мире Новый год - семейный праздник, то славянское новолетие – это общинное мероприятие, которое отмечали всем родом.

Новолетие — Славянский Новый год

Праздник Новолетие праздновать пора.
Радуются взрослые и даже детвора.
Пусть от блага и добра будет светел дом,
Чтоб природа вам дала пищи полон стол.

Пусть вам мирным воздухом целый год дышать,
И почаще в гости друзей и близких звать.
С Новолетием друзья, поздравляю вас.
Для вас Славянский новый год много радости припас.

Новолетие — Славянский Новый год

А вы возможно и не знали,
Что в те, былые времена,
Славяне-предки отмечали,
Двадцать второго сентября.

День Новолетия, а мы же,
Его зовем, как Новый Год.
И до Петра все так и было,
И начинался осенью отсчет!

С чем вас я и хочу поздравить,
В осенний солнечный денек.
Ну а в подарок вам достался,
Столь просветительский стишок!

Новолетие — Славянский Новый год

Пусть Новолетие сегодня наступает, Славянский Новый Год приходит к нам, Я поздравляю всех с торжественным началом, Начало жизни в радостных лучах.

Пусть Новый Год подарит счастье,
Любовь всем тем, кто все еще один,
Здоровье и удачу тем, кто болен,
Чтоб каждый день в году прекрасно проходил.

Чтоб все желания осуществились,
Ушла печаль и горести назад,
Пускай все дни наполнятся везением,
В семье царит лишь мир и лад.

Источник: pozdravok.ru

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